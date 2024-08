La mia prima uscita al cinema fu dolorosa.

Niclas Füllkrug, calciatore della nazionale tedesca, ha subito un intoppo nel suo debutto con il West Ham United nella Premier League. La squadra ha perso la prima partita della stagione contro l'Aston Villa, partecipante alla Champions League, per 1:2 (1:1).

Füllkrug, che è passato dal Borussia Dortmund al West Ham per €27 milioni, ha dovuto aspettare fino al 73° minuto per entrare in azione nella Premier League. Il pubblico dello stadio, composto da 62.000 spettatori, lo ha accolto con acclamazioni, ma la gioia di Füllkrug è stata di breve durata poiché Jhon Duran ha segnato il gol vincente per l'Aston Villa pochi minuti dopo. Il gol è stato preparato dal suo ex compagno di squadra, Ian Maatsen, con cui aveva giocato nel Borussia Dortmund la stagione precedente. Amadou Onana ha dato all'Aston Villa un vantaggio iniziale con un gol al 4° minuto, ma Lucas Paquetá ha pareggiato per il West Ham con un rigore al 37° minuto.

"Non c'è problema non abbia giocato"

In seguito, in un'intervista a Sky, Füllkrug ha ammesso: "È ovviamente deludente, soprattutto giocando in casa dove avremmo dovuto almeno pareggiare". Ha preso la sua sostituzione tardiva con filosofia, esprimendo le sue ambizioni: "Ho iniziato ad allenarmi con la squadra solo una settimana e mezzo fa. Quindi non c'è problema non abbia giocato. Non conosco ancora tutte le procedure. Ma ovviamente il mio obiettivo è giocare. È chiaro". A parte un innocuo colpo di testa nei minuti di recupero, Füllkrug non ha avuto altri momenti significativi nei suoi primi minuti in Premier League.

L'allenatore Julen Lopetegui, che è riuscito a rinforzare la sua squadra con un investimento di oltre €120 milioni durante la finestra di trasferimento estiva, è stato deluso dalla sconfitta, principalmente a causa della scarsa prestazione difensiva della squadra. Ha detto: "È deludente per noi e per i nostri tifosi. Avevamo grandi aspettative e ambizioni per questa partita. Dobbiamo imparare dai nostri errori e mantenere le nostre forze".

Füllkrug rimane ottimista, dicendo: "Penso che oggi siamo stati alla pari". Ha detto che ci sono cose su cui costruire e cose da migliorare. Questo è un buon punto di partenza per la stagione".

Nonostante il setback, Füllkrug ha espresso il suo amore per il calcio, dicendo: "Ho sempre goduto nel giocare a calcio e continuerò a farlo". Spera di poter contribuire di più al successo del West Ham United nelle prossime partite, dicendo: "Non vedo l'ora di avere altre opportunità per mostrare le mie abilità sul campo da calcio".

