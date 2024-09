La metodologia per produrre neve rossa come sangue nelle Alpi

Si verifica frequentemente in specifici territori ghiacciati, conferendo alla neve una sfumatura rossastra. Questo strano fenomeno, anche noto come 'neve di sangue', si può trovare in regioni come le Alpi. Un team di ricercatori si sta immergendo in questo curioso fenomeno e prevede una riduzione delle sue frequenze future.

Algae che amano la neve sono state scoperte non solo nei laghi, ma anche nella neve. Un gruppo di ricerca guidato da Léon Roussel dell'Università di Grenoble lo ha stabilito. Hanno non solo individuato i luoghi primari interessati, ma anche determinato le condizioni per il fiorire di alghe responsabile del colore rosso della neve.

Questi fioriture di alghe possono manifestarsi in vari colori, dal rosso al marrone o verde, a seconda del tipo di alga. Nelle Alpi, i pigmenti rossi sono attribuiti all'alga verde Sanguina nivaloides.

Utilizzando immagini satellitari che coprono cinque anni (dal 2018 al 2022), questo team di ricerca ha concluso che la neve di sangue è prevalentemente osservata in specifiche parti delle Alpi. Queste aree includono le Alpi francesi settentrionali, l'Oberland Bernese e il Vallese, con meno frequenti manifestazioni nell'Ötztal e nell'Hohe Tauern austriache.

La neve di sangue è predominante alle quote moderate

Le condizioni di fioritura sono state principalmente osservate tra 1.800 e 3.000 metri, tipicamente su pendii non ripidi a sud e a est, e più frequentemente a giugno rispetto ad altri mesi. Meno del 6% degli incidenti registrati ha coinvolto ghiacciai. Le alghe sembrano mostrare una certa fedeltà al sito, dimostrando costanza nelle loro manifestazioni.

Analizzando i dati satellitari insieme ai registri meteorologici, il team di ricerca ha identificato le condizioni essenziali per le fioriture: un periodo di scioglimento della neve di almeno 25 giorni e la presenza costante di acqua in tutto lo strato di neve. Il periodo medio di scioglimento della neve per le manifestazioni registrate è stato di 54 giorni, con l'acqua che percola attraverso la neve per una media di 49 giorni.

"L'acqua liquida nella neve è cruciale per le alghe per due motivi", spiega il gruppo. "In primo luogo, vengono rilasciati i nutrienti quando la neve si scioglie. In secondo luogo, si ipotizza che le specie di alghe della neve, comprese S. nivaloides, migrano durante una fase di cellula flagellata mobile nell'acqua". Sembra anche cruciale che il terreno non sia permanentemente congelato, dati che la neve di sangue nelle Alpi è relativamente rara sopra i 3.000 metri.

La polvere del Sahara come fonte di nutrienti

Inoltre, la polvere del Sahara gioca un ruolo. Questa polvere, ricca di nutrienti come fosforo e potassio, non dovrebbe essere troppo abbondante o scarsa, secondo i risultati del team di ricerca basati sui loro dati a cinque anni. Troppa polvere può accelerare lo scioglimento della neve.

Il cambiamento climatico nelle Alpi non è considerato un fattore che favorisca le fioriture di alghe, potenzialmente causando uno scioglimento della neve maggiore. Al contrario, con temperature in aumento, questo fenomeno è più probabile che si sposti a quote più elevate, dove l'area interessata è significativamente più piccola. Se le temperature aumentano significativamente, la neve di sangue nelle Alpi potrebbe diventare notevolmente meno comune nel prossimo futuro.

