- La "Meraviglia Naturale dell'Anno" è il Rosselhalden

I Rosselhalden sul Moerschieder Burr nel Parco Nazionale Hunsrück-Hochwald sono in lizza per "Meraviglia Naturale dell'Anno 2024". La Fondazione Heinz Sielmann e l'Associazione Tedesca del Trekking invitano tutti gli appassionati di natura a votare online per i fenomeni naturali e i luoghi più belli. Nove meraviglie naturali, accessibili lungo i sentieri escursionistici, sono sulla lista, come annunciato dall'Associazione Tedesca del Trekking a Kassel. L'iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza ambientale e proteggere la natura.

Il Moerschieder Burr è una cresta dove, a causa dei processi di weathering come la frantumazione del ghiaccio durante l'ultima era glaciale, sono state formate pile di rocce note come Rosselhalden. Oggi, queste pile di rocce servono come importanti rifugi per specie in pericolo come il gatto selvatico, che trova condizioni di vita adatte lungo i boschi contorti e le cavità isolate. Il sentiero escursionistico "Fortezza di Kirschweiler" passa vicino a questo luogo. Gli altri candidati per "Meraviglia Naturale dell'Anno 2024" provengono dalla Baden-Württemberg, dall'Assia, dalla Bassa Sassonia, dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, dalla Sassonia, dalla Turingia e dall'Assia.

La Fondazione Heinz Sielmann ha specificato: "Si aggiunge: è possibile imparare sulla fauna unica che abita queste meraviglie naturali attraverso i loro materiali educativi e gli eventi". Dopo la chiusura delle votazioni, l'Associazione Tedesca del Trekking dichiarerà: "Si aggiunge: la Meraviglia Naturale dell'Anno 2024 vincente riceverà un finanziamento e protezione

