- La medaglia olimpica Ogunleye si assicura la seconda posizione nella competizione di Berlino.

Campionessa del getto del peso Yemisi Ogunleye, vincitrice delle Olimpiadi, ha incontrato un intoppo all'incontro di atletica ISTAF Berlin. Solo tre settimane dopo il suo lancio vincente di 20 metri a Parigi, la 25enne di Mannheim ha raggiunto 18,65 metri davanti a un pubblico di circa 40.000 persone allo Stadio Olimpico, conquistando il secondo posto.

Jessica Schilder, campionessa europea dei Paesi Bassi, ha dominato la competizione con autorevolezza. È stata l'unica atleta a superare la barriera dei 19 metri, segnando inizialmente 19,07 metri e migliorando poi a 19,70 metri nel suo ultimo tentativo. Alina Kenzel, che si è classificata nona alle Olimpiadi per il VfB Stuttgart, ha terminato quinta con un lancio di 18,13 metri.

