La medaglia olimpica Laura Ludwig si muove con tracce di lacrime negli occhi

Come lacrime scorrevano sul suo viso, Laura Ludwig ha dato un commovente addio al pubblico, suscitando acclamazioni e cori dai fan. La due volte campionessa olimpica, conclusa la sua carriera da vicecampionessa dopo il ritiro della sua compagna di oro Kira Walkenhorst due giorni prima, ha scritto l'ultima pagina della sua carriera senza precedenti ai Campionati tedeschi di beach volley a Timmendorfer Strand.

Guardando indietro ai quattro settimane passati, Ludwig ha dichiarato: "È stato un turbinio di saluti e bei ricordi. Sono grata per ogni momento condiviso con le mie compagne di squadra". Nel suo ultimo mese, Ludwig è stata circondata dalle lacrime, fino ad essere stretta tra le braccia dei suoi figli, Teo e Lenny.

despite losing her final match alongside Louisa Lippmann to the favored European champions, Svenja Müller/Cinja Tillmann, 0:2 (15:21, 18:21), Ludwig's silver run was nearly as shining that Sunday afternoon. The 38-year-old holds the title of Germany's most decorated beach volleyball player, with seven national championships and 14 medals to her name.

"Addio, amico mio"

Il suo nome è inciso nella storia, dominando lo sport per oltre due decenni. Con base a Berlino, Ludwig ha raggiunto l'apice durante le Olimpiadi del 2016, dove lei e Walkenhorst hanno vinto l'oro a Rio de Janeiro. L'anno successivo, sono diventate il primo team femminile tedesco a vincere il Campionato del Mondo, e nel 2016 e 2017 sono state nominate "Squadra dell'anno" della Germania. Dopo un commovente addio, Ludwig ha detto arrivederci a Walkenhorst: "Ti auguro il meglio per il futuro, mi mancherai!".

Walkenhorst, che ha giocato la sua ultima partita nei quarti di finale la sera precedente, era felice di condividere le ultime vittorie con i fan. Ora si concentrerà sul handball a livello amatoriale. Dopo un ritorno nel 2020 dopo il ritiro del 2019, Walkenhorst ora guarda verso un nuovo capitolo della sua vita.

La carriera internazionale giunge al termine

Ludwig ha iniziato la sua ultima partita con un errore nel servizio, ma i campioni in carica hanno lottato duramente contro Ludwig/Lippmann. Alla fine, Müller/Tillmann hanno conquistato un tris di titoli, avendo vinto i Campionati tedeschi nel 2022 e 2023, nonché il loro primo Campionato europeo due settimane prima.

La carriera internazionale di Ludwig è giunta al termine con le lacrime la settimana precedente, durante i quarti di finale al torneo Elite16 della sua città adottiva di Hamburg, dove ha perso contro Müller/Tillmann. Le Olimpiadi e l'ultimo Campionato europeo si sono rivelati deludenti. Con dieci medaglie europee, comprese quattro d'oro, la carriera di Ludwig è segnata da un impressionante livello di successo mentre si avvia verso il prossimo capitolo della sua vita.

