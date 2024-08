La medaglia della squadra di rugby USA diventa un sostenitore di cure sanitarie gratuite dopo averlo scoperto nel villaggio olimpico

Prendiamo ad esempio Ariana Ramsey, la 24enne medaglia di bronzo di rugby a 7 della squadra USA.

Quando è arrivata a Parigi, sapeva già della disponibilità di cibo gratuito nella Village. Tuttavia, non sapeva che la cura medica gratuita era disponibile per tutti gli atleti.

In un video pubblicato sul suo account TikTok, Ramsey ha dichiarato di aver effettuato gratuitamente una pap test. Non si è fermata lì, poiché ha detto di aver prenotato una visita dal dentista e una visita oculistica.

“Ma dai!” ha esclamato Ramsey ai suoi follower.

Ramsey ha detto che i suoi video in cui esprimeva la sua incredulità per la cura medica gratuita erano stati ripresi dai media francesi e che aveva ricevuto feedback positivi dai lavoratori.

“Così, quando sono entrata nella mia visita oculistica gratuita nella Village Olimpica, il mio oculista mi ha riconosciuta. Mi ha detto: ‘Il tuo video sta diventando virale.’

“E quando sono uscita, c’erano tutti questi lavoratori che mi si avvicinavano e mi dicevano: ‘Grazie per il tuo video.’ ... Francia, hai fatto un grande lavoro con la cura medica gratuita, o almeno tutti gli altri paesi tranne l’America.”

L’esperienza sembra aver cambiato l’approccio di Ramsey alla cura medica.

Ha detto in un altro video in cui sembra essere nel studio del dentista: “Questa sarà la mia nuova lotta. Cure mediche gratuite in America. Punto.”

Ha aggiunto: “Comunque, l’America deve fare di meglio con il suo sistema di cure mediche. Non c’è motivo per cui io, una ragazza americana, debba essere così sorpresa dalle cure mediche gratuite.”

Ramsey ha cambiato la sua bio TikTok per descriversi come “Attivista per le cure mediche gratuite universali” e ha detto di essere stata riconosciuta mentre camminava per Parigi per i suoi video.

