La medaglia della prima medaglia storica della squadra olimpica dei rifugiati Cindy Ngamba spera di ispirare milioni di persone

Nata in Camerun, Ngamba ha affrontato molte sfide durante la sua infanzia. All'età di 11 anni, si è trasferita nel Regno Unito in cerca di un futuro migliore. Dopo il suo arrivo, ha lottato per ottenere la cittadinanza e è stata inviata in un campo di detenzione a causa di problemi burocratici.

Intorno ai 15 anni, ha scoperto la sua passione per la boxe. "Ogni giorno è un giorno di apprendimento nella boxe. Ci sono gli alti e i bassi, proprio come nella vita in generale", ha detto Ngamba a CNN Sport's Amanda Davies.

La boxe non solo l'ha aiutata mentalmente, ma le ha anche fornito un'ancora vitale nella sua nuova realtà. "Ogni volta che boxo, penso ai momenti in cui mi sono sentita impotente. Tutto ciò che devo fare è entrare nel ring e scambiare pugni con il mio avversario. Non è mai stato così difficile come quando ho affrontato la mia situazione di immigrazione e sono stata in un campo di detenzione.

"La boxe mi ha aiutato e ha migliorato la mia salute mentale. Ho incontrato nuove persone, imparato molto su di me e viaggiato in tutto il mondo", ha aggiunto Ngamba.

È salita rapidamente nella gerarchia e ha iniziato a vincere titoli nazionali. Ora, a 25 anni, si allena e combatte con la squadra di boxe della Gran Bretagna, ma nonostante i ripetuti tentativi, non è ancora riuscita a ottenere la sua lotta per la cittadinanza britannica. Ngamba ha ottenuto lo status di rifugiata sulla base della sua sessualità, poiché l'attività omosessuale è illegale in Camerun.

La squadra olimpica dei rifugiati

La squadra olimpica dei rifugiati offre agli atleti costretti a lasciare il loro paese l'opportunità di partecipare al più alto livello sportivo. Composto da 37 atleti in questi Giochi, la squadra vuole dimostrare al mondo che i rifugiati sono un arricchimento per la società.

"Dovremmo accogliere i rifugiati perché sono un patrimonio per le nostre comunità. Possono contribuire e diventare incredibili modelli, proprio come la squadra olimpica dei rifugiati", ha detto Yusra Mardini, un'ex olimpionica rifugiata, ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR e soggetto del documentario Netflix "The Swimmers", a CNN.

"Questi atleti potrebbero aver perso tutto e aver ricominciato da zero in un nuovo paese. Hanno dovuto fare nuove amicizie, imparare la lingua, sentirsi a casa di nuovo. Lo sport può essere la loro via di fuga, che sia per la salute mentale, il trauma o per ricostruire la loro autostima", ha aggiunto Mardini.

La crisi globale dei rifugiati

Il bronzo di Ngamba segna un momento significativo per la squadra olimpica dei rifugiati e serve da ispirazione per milioni di persone costrette a lasciare il loro paese in tutto il mondo.

"Questa medaglia significa che sono umana, proprio come qualsiasi altro umano qui. Ho superato così tanti ostacoli. Ma ho mantenuto la mia posizione e ho tenuto la testa alta. E sono uscita vincente", ha detto Ngamba.

"Spero che vincere una medaglia alle Olimpiadi, rappresentando i rifugiati in tutto il mondo, le persone vedano noi come atleti affamati che vogliono raggiungere obiettivi per se stessi."

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha annunciato che c'erano 120 milioni di persone costrette a lasciare il loro paese in tutto il mondo a maggio 2024, un record storico.

Tensioni in crescita

Un momento commovente è seguito alla vittoria della medaglia di bronzo di Ngamba quando il membro della squadra GB Lewis Richardson ha condiviso la sua bandiera Union Jack con il suo compagno di boxe medaglia durante le celebrazioni a Parigi.

"Significava il mondo per me", ha detto. "Lewis, io e molti dei boxer GB abbiamo condiviso il ring. Ci hanno sempre trattato come una famiglia, parte della squadra di boxe. E poter condividere quel momento con lui, sapendo ciò che abbiamo passato, ciò che lui ha passato e ciò che ho passato, è stato molto emozionante".

La vittoria di Ngamba si svolge contro lo sfondo di crescenti sentimenti anti-immigrati in molti paesi, compreso il Regno Unito.

Il paese sta attraversando la sua peggiore instabilità degli ultimi dieci anni, dopo che gli scontri di estrema destra, violenti anti-immigrati hanno attraversato il paese. Le proteste sono scoppiate a fine luglio dopo una campagna di disinformazione alimentata dalla rabbia per un attacco a coltello che ha lasciato tre bambini morti a Southport, nord dell'Inghilterra.

In netto contrasto con queste proteste, la presenza di Ngamba sul podio olimpico dimostra i contributi che i rifugiati fanno in molti settori. La prima medaglia per la squadra olimpica dei rifugiati simboleggia non solo la resilienza di Ngamba, ma di tutti i rifugiati che lottano per un futuro migliore.

La boxe è diventata una fonte di forza e stabilità cruciale per Ngamba nella sua nuova realtà, fornendo sollievo mentale e servendo come mezzo per superare le sue sfide di immigrazione.

Il successo della squadra olimpica dei rifugiati, dimostrato dalla medaglia di bronzo di Ngamba, evidenzia i contributi preziosi degli atleti rifugiati alla società e sfida le percezioni negative sui rifugiati.

