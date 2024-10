La meccanica funzionale delle valvole delle biciclette è intrigante.

Valvole per biciclette sembrano semplici, ma ne esistono di diverse forme e dimensioni. Queste valvole sono essenziali per gonfiare le gomme della bicicletta, che vengono principalmente riempite d'aria. Permettono l'ingresso dell'aria e ne impediscono la fuoriuscita. In genere, c'è una cannella collegata all'interno della camera d'aria o al cerchio della gomma per i modelli senza camera d'aria. Questa cannella presenta una filettatura esterna, che consente alla camera d'aria di essere fissata al cerchio e alla valvola di essere inserita all'interno della cannella.

Nel mondo della bicicletta, i tre tipi di valvole più diffusi sono la Dunlop, la Schrader e la valvola francese stretta (anche nota come valvola Presta). Tutte hanno un meccanismo interno che regola l'ingresso e l'uscita dell'aria. Il gonfiaggio della camera d'aria o della gomma richiede generalmente il collegamento di una pompa alla valvola.

Valvola Schrader - compatibile con le valvole dell'auto

La valvola Schrader, simile a quella utilizzata negli pneumatici dell'auto, ha un piccolo spillo attraverso cui entra l'aria. Per gonfiare, premere lo spillo, aprendo la valvola e permettendo all'aria di fluire nella camera d'aria. Quando la pressione sullo spillo della pompa diminuisce, la valvola si chiude, trattenendo l'aria all'interno della camera d'aria. Premendo lo spillo interno della valvola è possibile anche rilasciare l'aria se necessario.

Al contrario, la valvola Presta utilizza una ghiera per fissare lo spillo centrale della valvola. Prima di aprirla, questa ghiera deve essere allentata. Una volta collegata alla pompa, l'aria può essere forzata attraverso la valvola nella camera d'aria. Dopo aver rimosso la pompa, la ghiera viene stretta, chiudendo la valvola e trattenendo l'aria all'interno della gomma.both Schrader and Presta valves prevent air from escaping when not actively opened. Similar to Schrader valves, Presta valves can be opened by pressing down on the valve pin after loosening the nut, permitting air release from the inner tube or tire.

Valvola Dunlop - la più comune

Conosciuta anche come valvola Dunlop o valvola Blitz, si distingue per la sua struttura. A differenza delle altre valvole, non presenta un meccanismo esterno per aprirla. Il capo della pompa viene semplicemente posizionato sull'apertura della valvola e l'aria viene forzata nella valvola. Sopra l'estremità inferiore della valvola con piccole aperture, un fodero di gomma stretto si espande verso l'esterno a causa della pressione dell'aria in entrata, permettendo all'aria della pompa di entrare nella camera d'aria.

Una volta gonfiata, la fodera di gomma si stringe strettamente intorno alle aperture, impedendo la fuoriuscita dell'aria dalla camera d'aria. Pertanto, rilasciare l'aria premendo lo spillo non è un'opzione. Per far uscire l'aria, l'intera valvola Dunlop deve essere rimossa dalla cannella della valvola o completamente svitata da essa.

Una nuova valvola all'orizzonte

Schwalbe, un produttore tedesco di pneumatici per biciclette, sta cercando di introdurre un nuovo tipo di valvola: la valvola Clik. Tra le sue caratteristiche uniche c'è un capo della pompa appositamente progettato per la valvola, che si connette saldamente all'apertura della valvola con un click udibile, garantendo un sigillo stretto. All'interno della valvola Clik, una molla impedisce all'aria di fuoriuscire dalla camera d'aria gonfiata. Quando il capo della pompa Clik-Valve viene posizionato sulla valvola, la molla viene compressa e il canale per l'aria all'interno della valvola viene aperto. La valvola Clik è attesa sul mercato entro la fine del 2024.

