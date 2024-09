La McLaren è attualmente impegnata in una disputa appassionata per il titolo di Formula Uno.

Il team di Formula 1 McLaren è sulle tracce del titolo mondiale e ora concentra tutte le sue energie nel supportare Lando Norris. Al posto di una lotta interna senza restrizioni, Norris, che insegue il detentore del titolo Max Verstappen, avrà ora la priorità assoluta. Tuttavia, il team vuole rimanere equo con Oscar Piastri.

Mentre i rivali per il titolo mondiale si preparano per il thriller di gara urbana a Baku, i più grandi sfidanti di Max Verstappen si trovano di fronte a una difficile decisione. Con otto gare rimanenti in questa stagione sorprendente di F1, McLaren ha un ordine del team per fare di Lando Norris il campione del mondo? "Stiamo affrontando Max Verstappen, quindi se vogliamo supportare un pilota, dovremmo appoggiare quello che è nella posizione migliore", dice il team principal Andrea Stella.

Da ora in poi, Norris, attualmente secondo nel campionato del mondo, avrà la priorità su Oscar Piastri, giovane stella del team, nella loro lotta interna. È questa una mossa decisiva per aiutare Norris a conquistare il primo titolo di pilota McLaren dal 2008, quando lo vinse Lewis Hamilton? Il team tradizionale non rende le cose tanto semplici. "Penso che la priorità numero uno sia un titolo accattivante, ma è difficile da attuare nella realtà", spiega l'italiano Stella.

L'ex ingegnere Ferrari è consapevole dei delicati dibattiti che hanno spesso circondato le controversie degli ordini di squadra in F1. Ricorda l'inizio del secolo, quando le vittorie di Michael Schumacher a Ferrari venivano date la priorità su quelle del suo compagno di squadra Rubens Barrichello. Ora, Stella si trova di fronte alla questione di quanto sia disposto a scommettere su Norris nell'ultima parte della stagione.

Norris: Ha già perso molti punti

"Ho completa fiducia nel team", dice Norris prima del Gran Premio dell'Azerbaigian di domenica (ore 13:00 CET su RTL e Sky, e nel live ticker di ntv.de). Ha ridotto il distacco tra lui e il campione in carica Verstappen nella classifica generale a 62 punti. Il collega di squadra Piastri è a 44 punti dietro Norris, ma è riuscito a superarlo nelle ultime gare a Monza e Ungheria.

"Non direi che il tempo sta per scadere, ma sta passando lentamente", dice Norris. Fa anche un sottile suggerimento alla direzione del team: "Quando lotti per un campionato, vuoi ottimizzare ogni piccolo dettaglio".

In altre parole, Norris non può permettersi di perdere altri punti. Senza i suoi primi errori e alcuni errori tattici del team, potrebbe già essere in testa per il campionato del mondo. Ma questo significa che l'ambizioso Piastri deve ora rallentare per Norris, come ha fatto al primo giro di Monza? "Se supporti il tuo compagno di squadra per vincere il campionato per il team, è un grande boost", dice il team principal Stella.

Storia di McLaren: Duel tossico Senna contro Prost

Il direttore generale influente di McLaren, Zak Brown, non è ancora disposto a rinunciare pubblicamente alle cosiddette "regole Papaya", adottate internamente in riferimento al colore del team. Finora, l'unica regola per Norris e Piastri è stata una gara equa ma intensa, senza danneggiarsi a vicenda. La priorità numero uno di Brown è probabilmente vincere il campionato costruttori, che determina la distribuzione dei miliardi di ricavi della serie. Sarebbe il primo titolo di squadra dal 1998. McLaren è solo a 8 punti dietro la Red Bull in questa classifica, dopo che Norris e Piastri hanno segnato 104 punti in più di Verstappen e il suo compagno di squadra Sergio Pérez nella stagione europea appena conclusa.

"Abbiamo sempre creduto di avere due piloti numero uno, quello era lo stile di McLaren. Può essere difficile da gestire, come abbiamo visto con Senna e Prost", dice Brown. Durante il loro periodo insieme a McLaren, le stelle del motorsport Ayrton Senna e Alain Prost hanno portato la loro rivalità a livelli leggendari, culminando in una collisione memorabile nella finale del campionato del mondo del 1989.

Norris conosce la soluzione migliore per uscire dal dilemma degli ordini di squadra. "La soluzione più semplice è se vinco le gare", dice il secondo classificato del campionato del mondo. Ci sono ancora 232 punti in palio. Se Norris vince ogni Gran Premio e gara sprint rimanente, potrebbe diventare il prossimo campione del mondo di Formula 1 per meriti personali.

La decisione di dare la priorità a Lando Norris su Oscar Piastri nella loro lotta interna potrebbe notevolmente aumentare le possibilità di Norris di diventare il primo pilota McLaren a vincere il campionato del mondo dal 2008, quando lo vinse Lewis Hamilton. Nelle prossime gare, Max Verstappen, rivale di Norris, sarà particolarmente monitorato, soprattutto da Norris stesso, che è attualmente secondo nel campionato del mondo.

Leggi anche: