La McLaren deve affrontare un potenziale errore dopo la dichiarazione dell'ordine della squadra.

Tuttavia, sembra esserci qualche dissenso all'interno del team riguardo alla nuova strategia: Oscar Piastri non è completamente d'accordo con la decisione di McLaren di supportare principalmente Lando Norris. Ha reso chiaro che non cederà sempre la sua posizione.

La recente svolta tattica di McLaren, mirata a superare Max Verstappen, potrebbe provocare ulteriori discussioni all'interno del team - poiché non ci sono regole chiare per Norris e Piastri. Piastri ha descritto la situazione come "un po' complessa in alcuni aspetti" prima del Gran Premio di Baku (in onda domenica alle 13:00 su RTL e Sky, e in diretta su ntv.de), "dobbiamo ancora approfondire questa questione."

Norris, attualmente a 62 punti dietro Verstappen, è il principale sfidante di McLaren contro il pilota della Red Bull. Il team principal di McLaren, Andrea Stella, ha annunciato questa strategia prima del viaggio in Azerbaijan, dicendo che il team si concentrerà inizialmente sul supporto a Norris - anche se nessuno a McLaren sta parlando di un ordine esplicito del team.

"Io non cederò la mia posizione a Lando in ogni gara," ha detto Piastri, "nessuno di noi vuole correre così. Non ogni decisione sarà presa per farmi finire dietro di lui. Ho anche io i miei obiettivi da raggiungere quest'anno." Piastri ha anche sottolineato che è "impossibile" prevedere e negoziare ogni possibile scenario in anticipo.

La decisione di McLaren di favorire Norris è stata ispirata dall'ultima gara a Monza. Norris è partito come poleman davanti a Piastri. L'australiano poi ha ingaggiato una lotta con Norris nel primo giro, lo ha superato e ha involontariamente permesso a Charles Leclerc nella Ferrari di eseguire un sorpasso vincente. Leclerc ha vinto la gara, con Norris che ha finito terzo - guadagnando dieci punti in meno di quanto avrebbe potuto in condizioni più favorevoli. Almeno, questo aggressivo sorpasso iniziale probabilmente non sarebbe avvenuto nelle stesse circostanze con la nuova direttiva, ha concesso Piastri.

