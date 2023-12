La mazza dell'All-Star Game di Jackie Robinson viene venduta per 1,08 milioni di dollari

Robinson, che ha infranto la barriera del colore nella Major League Baseball (MLB) nel 1947, ha giocato il Mid-Summer Classic nel suo parco di casa, l'Ebbetts Field di Brooklyn, lo stesso anno in cui ha vinto il premio di giocatore più prezioso della National League.

Secondo Goldin, la mazza è una delle due realizzate per Robinson in occasione della partita e presenta un "leggero uso di gioco".

Un portavoce della casa d'aste ha dichiarato di non poter fornire l'identità dell'acquirente.

"La mazza è negli archivi della famiglia Robinson dal giorno in cui è stata usata per la prima volta da Jackie e garantisco che è autentica al 100%", ha dichiarato la vedova di Robinson, Rachel, in una dichiarazione fornita da Goldin. La mazza era già stata appesa nella casa della famiglia Robinson.

Sebbene la vendita a sette cifre la collochi tra i pezzi più costosi di cimeli sportivi, la mazza da baseball più costosa mai venduta all'asta rimane quella usata da Babe Ruth per realizzare il primo fuoricampo allo Yankee Stadium nel 1923, secondo il Guinness dei primati.

Fonte: edition.cnn.com