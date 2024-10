La matriarca della famiglia di Whitney Houston, che aveva 91 anni, è morta.

Come membro del gruppo di gospel e soul Sweet Inspirations, Cissy Houston ha assaporato i suoi primi successi. In seguito, questa artista vincitrice di un Grammy ha collaborato con pesi massimi della musica come Jimi Hendrix e Beyoncé. Purtroppo, la matriarca della famiglia Houston, meglio conosciuta come la madre di Whitney Houston, è recentemente venuta a mancare.

A 91 anni, la cantante americana Cissy Houston ha lasciato questo mondo nella sua casa del New Jersey, circondata dalla famiglia. Pat Houston, sua nuora, ha confermato la notizia all'Associated Press. Cissy Houston aveva lottato contro la malattia di Alzheimer.

"Abbiamo perso il pilastro della nostra famiglia", ha dichiarato Pat Houston. "I suoi contributi inestimabili alla musica e alla cultura pop sono insuperabili. Il suo viaggio di oltre sei decenni nel mondo della musica e dell'intrattenimento rimarrà impresso nei nostri cuori". Il curriculum di Cissy Houston include esibizioni insieme a icone come Elvis Presley e Aretha Franklin, guadagnandosi due Grammy nel processo.

Cissy Houston era parte delle famose Sweet Inspirations insieme a Doris Troy e sua nipote Dee Dee Warwick. Insieme, hanno fornito voci di supporto per numerosi artisti soul, tra cui Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters e Dionne Warwick. L'ultima esibizione di Cissy Houston con le Sweet Inspirations risale al 1969, dopo i loro spettacoli con Presley a Las Vegas. Il loro successo R&B più celebrato insieme, "(Gotta Find) A Brand New Lover", è stato incluso nel loro quinto album "Sweet Sweet Soul" nel 1970.

Dopo la sua uscita dalle Sweet Inspirations, Cissy Houston ha intrapreso una carriera solista di successo, registrando oltre 600 canzoni in vari generi. La sua voce ha adornato tracce con numerosi artisti, tra cui Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack e la sua famosa figlia. Per i suoi album "Face to Face" nel 1997 e "He Leadeth Me" l'anno successivo, Cissy Houston ha vinto Grammy nella categoria Best Traditional Soul Gospel Album.

