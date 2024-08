- La massiccia uscita dei ricchi: riuscirà l'Europa a mantenere la sua élite benestante?

La corsa tra le nazioni con tasse basse per attrarre gli expat facoltosi si fa sempre più accesa. Mentre il Regno Unito ha abolito un vantaggio fiscale prediletto dai forestieri, altri paesi continuano a corteggiare milioni e miliardari.

In particolare, Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna stanno dando del filo da torcere alla tradizionale piazza finanziaria svizzera. Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti si sono affermati come destinazione popolare per molti.

L'Europa continua a offrire politiche fiscali attraenti

Il governo laburista, entrato in carica a luglio nel Regno Unito, ha abolito una regola fiscale che beneficiava principalmente i ricchi stranieri. La cosiddetta "Non-Dom" rule, in vigore dal 1799, esentava dal pagamento delle tasse i guadagni ottenuti nel Regno Unito. Originariamente concepita per aiutare gli aristocratici a evitare le tasse sui loro beni all'estero, questa regola è stata estesa al reddito globale. Ci sono alcune deroghe temporanee per i nuovi arrivati, ma il "Financial Times" britannico riferisce un aumento delle partenze dal paese a seguito di questo cambiamento. La modifica del sistema fiscale su ricchezza e plusvalenze in Norvegia nel 2022 ha portato a un lento ma costante afflusso di ultra-ricchi in Svizzera. Si vocifera che molti francesi stiano pianificando la loro partenza a causa del possibile aumento della tassazione del patrimonio da parte della coalizione di sinistra.

Gli individui facoltosi cercano di ridurre le loro spese attraverso l'espatrio. La tassazione favorevole è un richiamo cruciale per gli stranieri abbienti che consumano molto di più rispetto al cittadino medio locale.

La Svizzera è in testa nell'offrire accordi fiscali personalizzati con le autorità locali per i ricchi. Ma Cipro e Malta offrono anche l'esenzione dalle tasse sui dividendi esteri. Grecia e Italia hanno tassi fiscali fissi massimi di 100.000 euro e 200.000 euro all'anno, rispettivamente. L'Italia ha recentemente aumentato la tassa annuale fissa sul reddito estero per i nuovi residenti per placare i sentimenti locali riguardo ai benefici.

L'esodo degli expat milionari prende slancio

Tuttavia, questo cambiamento è stato accolto con critiche, poiché gli expat facoltosi apprezzano soprattutto la stabilità, sia a livello politico che economico e fiscale. Gli esperti attribuiscono la tendenza recente all'emigrazione alle crescenti incertezze finanziarie a livello globale, che richiedono ai singoli di proteggere il loro patrimonio.

Pascal Saint-Amans, ex capo del dipartimento fiscale dell'OCSE, ha dichiarato al "Financial Times" che in passato le persone tenevano i loro soldi all'estero mentre risiedevano nel loro paese. Tuttavia, la fine del segreto bancario e lo scambio di informazioni ha portato le persone a trasferirsi in altri paesi se vogliono evitare di pagare le tasse lì.

Anthony Richardson, avvocato di Church Court Chambers a Londra, afferma che c'è una tendenza in crescita di milionari e miliardari che lasciano il Regno Unito e altri paesi a causa della crisi finanziaria causata dalla pandemia. "Temono che il loro patrimonio possa essere visto come facilmente accessibile", ha aggiunto.

Di conseguenza, gli ultra-ricchi europei stanno sempre più optando per gli Emirati Arabi Uniti, in particolare Dubai, secondo i sondaggi di Henley & Partners, una società di consulenza per l'immigrazione degli investimenti. Dubai non applica alcuna tassa sul reddito o sul capitale delle persone fisiche.

L'abolizione della "Non-Dom" rule nel Regno Unito ha portato a un aumento delle partenze, poiché gli individui facoltosi cercano di ridurre le loro spese attraverso l'espatrio a causa della tassazione favorevole. L'Europa continua a offrire politiche fiscali attraenti per gli expat facoltosi, con paesi come Cipro, Malta, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna che danno filo da torcere alla Svizzera.

