La Marina ucraina si sta occupando dell' enigma della costruzione russa

Struttura russa non identificata vicino al Ponte di Crimea: la Marina ucraina in allertaUna struttura misteriosa russa sta causando preoccupazione vicino al Ponte di Crimea, tenendo la Marina ucraina impegnata. Secondo il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk, che ha parlato con "The Kyiv Independent" in televisione ucraina, è in corso la costruzione. Tuttavia, il suo scopo rimane sconosciuto. Pletenchuk ha menzionato: "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un'altra passerella, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni". Ha aggiunto inoltre di non prevedere che i russi la completino data la deteriorata condizioni meteorologiche. "I russi cercano di piazzare qualcosa di nuovo nello Stretto di Kerch per costruire diverse strutture idrotecniche o barriere. Tuttavia, dopo ogni tempesta, finiscono sulla riva."

Attacco alla città ucraina vicino al confine romeno: diversi mortiLa città di Izmail nel sud dell'Ucraina è stata attaccata questa mattina, con tre morti confermati dal governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tra le vittime c'erano tre anziani, inclusa una donna di 90 anni. Undici altri, inclusi un bambino, hanno riportato ferite, mentre sono stati danneggiati edifici e veicoli. Inoltre, sono stati segnalati diversi incendi. Izmail si trova vicino al confine con la Romania, con la foce settentrionale del Danubio che funge da confine.

L'esperto di politica estera Roth sostiene l'aumento dell'aiuto militare all'UcrainaMichael Roth, esperto di politica estera dell'SPD, sta spingendo per un aumento del sostegno militare europeo all'Ucraina. In un'intervista con "Tagesspiegel", Roth ha dichiarato: "I grandi paesi europei devono contribuire significativamente militarmente per garantire che l'Ucraina rimanga un paese libero e democratico". Ha inoltre indicato: "Ora è il momento di mobilitare tutte le forze e mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali trattative". Roth ritiene che "Se si vuole porre fine alla guerra il prima possibile, l'Ucraina ha bisogno delle risorse necessarie". Forza militare e diplomazia sono due facce della stessa medaglia, secondo Roth. "La Russia sarà pronta per le trattative solo se Putin è convinto dell'impossibilità di una vittoria sull'Ucraina."

Baerbock difende le consegne di armi all'Ucraina, avverte contro il calo del sostegnoLa cancelliera degli Esteri Baerbock ha argomentato a favore delle consegne di armi occidentali all'Ucraina e ha criticato il calo del sostegno a Kyiv. "L'idea che i combattimenti e le morti in Ucraina cesserebbero senza armi difensive è tanto fuorviante quanto falsa", ha spiegato alla riunione generale dell'ONU a New York. "Se la Russia ferma il suo attacco, la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, è la fine dell'Ucraina". Putin, in risposta a un invito a una conferenza sulla pace di giugno, ha risposto bombardando un ospedale pediatrico. Baerbock ha argomentato che fermare il nostro sostegno "lascerebbe gli ospedali dell'Ucraina senza protezione e i loro bambini indifesi. Significherebbe più crimini di guerra, forse anche in altri paesi". Baerbock ha sottolineato che la Russia "ha sempre minacciato l'inviolabilità degli stati baltici e dei confini della Polonia".

Slovenia: discussioni sull'uso di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo

Il governo sloveno avverte contro decisioni affrettate riguardanti l'uso di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, tenendo conto della skepticismo della Germania. Il primo ministro Robert Golob ha dichiarato: "In generale, non è una buona strategia escludere qualcosa in anticipo". Golob avverte: "È un problema complesso, ma credo che tutte le possibilità debbano essere considerate e quella più adatta alla situazione attuale debba essere scelta". Le dichiarazioni di Golob arrivano in risposta a una domanda sull'impiego di missili da crociera a lungo raggio. Finora, Germania e Stati Uniti hanno mostrato resistenza a questa proposta. Il cancelliere Olaf Scholz aveva recentemente escluso la consegna di armi a lungo raggio precisi all'Ucraina in futuro.

Baerbock esorta l'Iran a fermare il sostegno all'aggressione della Russia

La cancelliera degli Esteri Annalena Baerbock ha invitato l'Iran a interrompere il sostegno all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e a fermare il trasferimento di missili balistici e droni. L'affermazione è stata fatta dal ministero degli Esteri federale sulla piattaforma X. Baerbock ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araktschi durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Trump annuncia un incontro con Zelenskyy

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a New York venerdì. L'incontro si terrà nella Trump Tower di Manhattan, ha rivelato Trump. Zelenskyy, che ha incontrato il presidente Joe Biden giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima della sua visita negli Stati Uniti, Zelenskyy aveva espresso il desiderio di incontrare Trump, il presidente democratico Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris per presentare il suo "piano di vittoria" per porre fine al conflitto ucraino. Leggi di più qui.

Harris promette il sostegno a Zelenskyy, avverte indirettamente Trump

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Harris garantisce il sostegno al presidente ucraino Zelenskyy e lancia un avvertimento indiretto al suo avversario repubblicano senza menzionarlo esplicitamente. "Il mio impegno con il popolo dell'Ucraina è incrollabile. (...) Mi impegnerò costantemente a fianco dell'Ucraina e lavorerò per garantire che l'Ucraina vinca in questa battaglia e viva in sicurezza e prosperità", afferma la democratica durante un incontro a Washington con Zelenskyy. Avverte che una risoluzione sulla fine della battaglia non può essere presa senza l'Ucraina. Tuttavia, ci sono "alcuni" negli Stati Uniti che vogliono farlo. Il loro piano è quello di costringere l'Ucraina a cedere parti significative del suo territorio, accettare la neutralità e rinunciare alle garanzie di sicurezza da altri paesi. Queste proposte sono le stesse del capo del Cremlino Putin, sono proposte di resa.

12:55 Regno Unito invia ulteriori sistemi d'arma autopropulsi all'Ucraina

Il Regno Unito invierà un nuovo lotto di sistemi d'arma autopropulsi del tipo AS90 alle forze di difesa ucraine. Finora sono stati consegnati 10 di questi sistemi all'Ucraina, con altri sei in arrivo nelle prossime settimane, come annunciato dal Ministero della Difesa britannico.

23:33 ONU insufficientemente finanziata per aiutare gli ucraini quest'inverno

Le Nazioni Unite dichiarano di non avere abbastanza fondi per aiutare le persone in Ucraina quest'inverno. "Il livello di finanziamento delle organizzazioni come la nostra è troppo basso per questa stagione", afferma Karolina Lindholm Billing, coordinatrice ucraina dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'UNHCR attualmente ha solo il 47% dei fondi necessari per sostenere i milioni di ucraini che sono stati espulsi o colpiti dal conflitto nel loro paese. Lo scorso anno, l'UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden: gli Stati Uniti aumenteranno ulteriormente l'aiuto all'Ucraina

Il presidente Joe Biden afferma che gli Stati Uniti aumenteranno il loro sostegno all'Ucraina nel tempo rimanente del suo mandato. Ciò rafforzerà la posizione di negoziazione del governo di Kyiv, ha detto Biden prima di un incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Il mandato di Biden terminerà a gennaio. Potrebbe essere sostituito dal suo vice presidente Kamala Harris o dal repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà significativamente l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 Ucraina: la Russia si sta preparando per ampliare gli attacchi in Zaporizhzhia

I servizi di intelligence ucraini segnalano che le truppe russe stanno per intensificare gli attacchi nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza all'escalation della situazione nel settore del fronte di guerra nella regione di Zaporizhzhia", ha dichiarato un rappresentante delle forze stanziate nell'Ucraina meridionale in televisione nazionale. "Nelle ultime 24 ore ci sono stati cinque attacchi, e possiamo dire che questo numero potrebbe aumentare, poiché le nostre informazioni indicano che il nemico sta concentrando i gruppi di attacco vicino al villaggio di Pryiutne". Il rappresentante ha anche detto che veicoli corazzati leggeri sono stati ricevuti dal lato russo. "Ciò significa che si stanno preparando per operazioni offensive".

21:00 Biden a Zelensky: la Russia non vincerà

All'inizio del loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha garantito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il sostegno continuo degli Stati Uniti. "La Russia non vincerà, vincerà l'Ucraina", ha detto Biden mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office della Casa Bianca: "E saremo al vostro fianco ogni passo del cammino". Leggi di più qui.

