La Marina britannica rilascia le tartarughe marine nel loro habitat naturale.

Poche settimane fa, sono state scoperte diverse tartarughe marine Caretta caretta, una specie in pericolo critico, in uno stato di debolezza e ipotermia lungo le coste britanniche. Questi esseri erano in grave bisogno di aiuto e sono stati fortunatamente salvati dai custodi degli animali. Dopo aver ricevuto cure adeguate e nutrizione, sono state rilasciate dalla Marina Britannica vicino alle Azzorre nell'Oceano Atlantico. Ne erano state scoperte sei.

Si ritiene che le giovani tartarughe siano state spinte verso le coste britanniche da venti e correnti potenti, provenienti dal Caribe o dalla costa orientale degli Stati Uniti. Si suppone che abbiano sofferto di shock a causa del brusco cambiamento di temperatura. Quattro di queste tartarughe sono state trovate lungo la costa della Cornovaglia, una nel Devon e un'altra sull'isola gallese di Anglesey.

Steve Matchett, dipendente dell'Acquario Blue Reef di Newquay, si è occupato del loro recupero. Ha dichiarato che al loro arrivo, le tartarughe erano in cattive condizioni e non era certo che avrebbero superato la notte. Erano disidratate e denutrite a causa dell'esposizione prolungata alle temperature fredde, che aveva causato loro la perdita dell'appetito.

Trasporto navale per creature marine in pericolo

Una volta che le tartarughe avevano recuperato le forze, sono salite a bordo dell'HMS Medway, una nave della Marina Reale. Il loro viaggio le ha portate alle Azzorre, un territorio portoghese. La nave era in rotta verso il Caribe, dove avrebbe lavorato insieme alla Marina degli Stati Uniti nella lotta contro il contrabbando di droga.

Rod Jones, responsabile della protezione ambientale per la Marina Britannica, ha espresso la sua gioia per l'opportunità di aiutare questi esseri. Anche se il loro ritorno a ambienti più caldi non era lo scopo principale della Marina Reale, erano grati di aver contribuito alla salute e alla biodiversità dei mari del Regno Unito.

