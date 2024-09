La marea blu prevista da ovest, secondo la prospettiva di Chrupalla

L'AfD trionfa in Turingia e si colloca come seconda forza in Sassonia: con il potere rinforzato dalle elezioni in due regioni orientali della Germania, l'AfD mira a replicare il suo successo a livello nazionale, estendendo la sua portata oltre il 2025.

Il capo dell'AfD, Tino Chrupalla, ha sottolineato gli obiettivi a lungo termine del suo partito per il livello federale dopo le elezioni in Sassonia e Turingia. "Il nostro obiettivo finale, ovviamente, è diventare la forza dominante a livello nazionale. È questo che stiamo cercando di fare. Questa 'onda blu' dovrebbe originare dagli stati orientali e diffondersi verso ovest negli stati federali tradizionali", ha dichiarato Chrupalla in una conferenza stampa a Berlino.

Guardando al futuro, l'AfD ha gli occhi puntati sull'anno delle elezioni 2029, con diverse elezioni statali e le prossime elezioni federali in arrivo. Chrupalla ha fatto riferimento a questo in passato come a "Progetto 2029". La co-portavoce dell'AfD, Alice Weidel, ha nuovamente invitato a nuove elezioni federali dopo le elezioni statali. "Si tratta di un voto di sfiducia nei confronti della coalizione a semaforo", ha dichiarato. "Di conseguenza, il cancelliere Olaf Scholz dovrebbe agire di conseguenza e, insieme ai suoi partner di coalizione, considerare di passare la mano. Gli elettori vogliono un cambiamento".

Riflettendo sui risultati delle elezioni in Sassonia, Chrupalla ha espresso il desiderio di altri 2-3 punti percentuali. "Il frutto potrebbe non essere ancora maturo", ha aggiunto. In seguito, su richiesta, ha chiarito: "Servono pazienza in politica, come ho sempre sostenuto, e alla fine non possiamo essere ignorati - la questione è solo quando - e quel momento deve essere aspettato". Non cercare di raccogliere una mela verde prima del suo tempo.

Nel contesto dei risultati delle elezioni, Chrupalla ha considerato l'esclusione di una collaborazione con l'AfD da parte degli altri partiti come "sicuramente antidemocratica". "Stendiamo la mano a tutti coloro che hanno a cuore il bene del nostro paese", ha dichiarato Chrupalla, tenendo d'occhio i potenziali partner di coalizione.

