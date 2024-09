- La manipolazione emotiva attraverso la nostalgia

Ecco immagini che mostrano un'epoca apparentemente spensierata: turisti sulla spiaggia di Rügen, un negozio all'angolo, caffè animati nel centro città - tutti visibilmente invecchiati, presumibilmente catturati negli anni '60 o '70. La didascalia recita: "Vorrei che fosse così di nuovo." Queste immagini suscitano molta attenzione sui social media, in particolare su Facebook. La nostalgia sembra essere in aumento, soprattutto tra gli anziani.

Numerosi commenti riflettono i ricordi degli utenti. Memorie della cucina accogliente della nonna con un fornello a piastrelle, un gusto più dolce della Fanta durante l'infanzia e meno beni materiali ma una maggiore felicità. Sembra un'idealizzazione del passato che, sotto un esame più attento, si rivela poco fedele alla realtà. Per gli utenti, serve come viaggio indietro nel tempo o nell'adolescenza. Per alcuni amministratori di pagina che pubblicano queste immagini, sembra essere un'impresa commerciale. Alcuni cercano di vendere qualcosa, mentre altri manipolano i follower politicamente con sottili insinuazioni.

Post di Nostalgia su Facebook: Rimpianto contro Disprezzo per la Società Contemporanea

A prima vista, le pagine potrebbero sembrare innocue. Nome come "Vecchi Ricordi", "Buoni Vecchi Tempi" o "Ricette della Nonna". Sembra un viaggio nel tempo dal secolo scorso. Scene di tavoli decorati con tovaglie a motivi a vinile, polpette su piatti comunitari, cabine telefoniche gialle vicino alla strada. Ma un esame più attento dei commenti di questi post suscita sospetti. Non si tratta solo di condividere ricordi, ma spesso di un'espressione di disprezzo per la società moderna.

Benjamin Krämer, professore di scienze della comunicazione specializzato nell'uso dei media e nella storia dei media presso la Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), ha delle intuizioni su questo fenomeno. In un'intervista con stern, spiega: "C'è una distinzione da fare tra la sentimentalizzazione del passato e il trarre conclusioni politiche da esso. Ma si può anche sfruttare questo cambiamento e incolpare l'immigrazione o le politiche sociali liberali per non avere più ciò che si supponeva di avere un tempo."

Ed è esattamente ciò che accade in molti commenti a questi post di nostalgia. Sotto un'immagine di un paesaggio urbano degli anni '70, un utente scrive: "Era più sicuro allora. Tutto era ancora pulito e le frontiere erano chiuse! Oggi non ti senti più al sicuro a uscire, con tutti gli invasori." Il suo commento razzista ha ricevuto numerosi mi piace. Commenti simili appaiono sotto un'immagine di una piscina, apparentemente degli anni '80. "Era più sicuro andare alle piscine pubbliche senza paura di essere aggrediti dagli stranieri." Opinioni apertamente xenofobe, in contrasto con i cari ricordi del passato.

"Perché questi post funzionino, è necessario un certo grado di familiarità. Il terreno deve essere stato preparato altrove. Le interpretazioni devono già essere ben stabilite e profondamente radicate nel pubblico perché questi commenti vengano immediatamente interpretati in un certo modo", spiega Krämer.

"Questo tipo di comunicazione suscita insoddisfazione per la vita attuale"

Una tattica utilizzata dai nuovi diritti per anni: i cosiddetti "messaggi in codice". Il messaggio esplicito non deve necessariamente essere dichiarato perché tutti sono consapevoli del significato sottostante. È stato utilizzato con maggiore successo con la canzone "L'amour Toujours" di Gigi D'Agostino, che la destra estrema ha adottato con lo slogan "La Germania per i tedeschi, gli stranieri fuori". Oggi, basta la melodia della canzone, senza le sue lyrics odiose, per trasmettere il messaggio.

Ma perché questo tipo di approccio funziona con immagini apparentemente innocue e nostalgiche?

Questo tipo di comunicazione, secondo Krämer, suscita un'insoddisfazione per la vita attuale. "Particolarmente popolare tra i nuovi diritti", afferma, "spesso ruota intorno ai valori tradizionali di genere o di famiglia. Gli esempi storici vengono tratti dall'arte e dall'architettura, suggerendo che c'è stato un'epoca d'oro dell'Occidente che ora è in declino."

Tuttavia, da solo, questo non genera capitale politico, secondo Krämer. La romanticizzazione del passato può suscitare un senso di euforia e unità, ma non ispira veramente un'azione politica. "Richiede una crisi, un senso di emergenza, per motivare le persone a impegnarsi politicamente e votare. Deve esserci una minaccia percepita."

E questa percezione di minaccia è stata costruita dalla destra estrema per anni. Sia che si tratti di rifugiati, élite corrotte o pompe di calore. In questa narrazione, è chiaro: alcuni stanno cercando di togliere qualcosa al "uomo comune" e sottometterlo.

Ma dietro queste paure, Krämer nota una preoccupazione più profonda: "In definitiva, si tratta di riconoscimento. Vale qualcosa la propria vita o l'identità?" Attualmente, partiti come l'AfD stanno utilizzando queste domande di identità per fare campagna. Ad esempio, quando il leader della Turingia Björn Höcke si posa su una vecchia motocicletta della DDR con lo slogan "Simson invece della bicicletta cargo".

Ma questo non è nuovo, come sottolinea Krämer: "Si possono trovare promesse di riconoscimento simili in tutti i tipi di ideologie politiche. Anche nella politica socialdemocratica o socialista del passato. Lì, si trattava di costruire una società migliore e di fornire riconoscimento per l'identità dei lavoratori e il loro modo di vita."

Molti ricordi del passato vengono spesso idealizzati a posteriori, apparendo più radiosi di quanto non fossero realmente. Alcuni commenti sotto i post di nostalgia rispecchiano questo sentimento. Un individuo ha menzionato: "Sempre questa nostalgia... Non resisteresti un minuto in questo mondo contemporaneo. Carburante senza piombo, discipline fisiche a scuola e assolutamente nessun comfort. I ricordi potrebbero essere incantati. L'epoca, però, non lo era di certo."

