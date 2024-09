- La mancanza di vigilanza durante la guida porta ad un incidente, che lascia tre persone ferite.

Un breve momento di distrazione di un autista di 56 anni sulla B109 diretto verso Pasewalk ha causato un incidente stradale con tre vittime ad Anklam, nella regione di Vorpommern-Greifswald. Secondo la polizia, l'autista si è addormentato al volante, ha invaso la corsia opposta e ha urtato l'auto di una donna di 31 anni. La sua auto ha roteato selvaggiamente prima di fermarsi. Purtroppo, un uomo di 42 anni non è riuscito a evitare la collisione e ha urtato l'auto che roteava.

L'autista anziano e la donna di 31 anni hanno riportato gravi ferite e sono stati ricoverati in ospedale. L'uomo di 42 anni ha riportato solo ferite lievi. La polizia ha riferito che i danni finanziari ammontano a 61.000 euro.

