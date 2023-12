La mancanza di gare in questa stagione ha lasciato un "grande vuoto" a Lewis Hamilton

Il Gran Premio di Francia, originariamente previsto per la fine di giugno, è diventato la decima gara della stagione 2020 a essere colpita dalla Covid-19, dopo che gli organizzatori hanno confermato che non si sarebbe svolta.

"Mi manca correre ogni giorno. È la prima volta da quando avevo 8 anni che non inizio una stagione", ha dichiarato il 35enne sui social media.

"Quando vivi e respiri qualcosa che ami, quando viene a mancare c'è sicuramente un grande vuoto. Ma c'è sempre qualcosa di positivo da trarre da questi momenti".

L'amministratore delegato della F1 , ChaseCareys , ha dichiarato in una dichiarazione di lunedì che la serie di corse punta a disputare la prima gara in Austria nel fine settimana dal 3 al 5 luglio senza la presenza dei tifosi.

"Ci aspettiamo che le prime gare siano prive di tifosi, ma speriamo che questi ultimi partecipino ai nostri eventi man mano che procediamo con il calendario", ha dichiarato. "Dobbiamo ancora risolvere molti problemi, come le procedure di ingresso e di funzionamento dei team e degli altri partner in ogni Paese".

Nella dichiarazione, Carey ha delineato i piani che si stanno elaborando per avere una stagione 2020 troncata, con gare in Europa, prima di dirigersi in Asia, poi nelle Americhe e infine in Medio Oriente.

Il lato positivo

Hamilton è un forte sostenitore del veganismo e di un mondo più attento all'ambiente.

Nell'ottobre 2019, ha definito il mondo un "casino" e ha scritto che si sentiva di "rinunciare a tutto" prima di incoraggiare tutti a diventare vegani.

Con questo tempo lontano dalle distrazioni, il pilota britannico spera che il mondo possa tornare alla vita normale con "una migliore conoscenza del nostro mondo, cambiando le nostre scelte e abitudini personali".

"In questo momento, abbiamo tutti il tempo di riflettere sulla vita, sulle nostre decisioni, sui nostri obiettivi, sulle persone che abbiamo intorno, sulle nostre carriere", ha detto.

"Oggi vediamo cieli più limpidi in tutto il mondo, meno animali che vengono macellati per il nostro piacere semplicemente perché le nostre richieste sono molto più basse e tutti restano in casa".

Non torniamo indietro come siamo entrati in questo periodo difficile, ma usciamone con una migliore conoscenza del nostro mondo, cambiando le nostre scelte e abitudini personali".

"Usciamo da questo momento come un nuovo noi, un nuovo voi rinvigorito, più in forma, più sano e più concentrato, ma soprattutto più gentile, più generoso e cortese e attento al nostro mondo e alle persone che lo abitano".

