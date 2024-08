- La mancanza di chiarimenti persiste per quanto riguarda il nuovo accordo digitale

Il dibattito in corso tra il governo federale e i Länder sulla finanziamento per il ulteriore avanzamento della digitalizzazione nelle scuole è ancora un tema caldo. "Purtroppo, la recente bozza di bilancio federale non fornisce alcuna indicazione su ciò che il successivo Accordo digitale comprenderà", ha commentato Christine Streichert-Clivot, Presidente della Conferenza permanente dei ministri dell'Istruzione (KMK) e Ministro dell'Istruzione nel Saarland, durante un incontro a Saarbrücken il mercoledì. I Länder stanno diventando sempre più impazienti. È stata programmata una riunione straordinaria della KMK per il 2 settembre per discutere anche la negoziazione di un nuovo Accordo digitale con il governo federale.

I Länder hanno richiesto al governo federale chiarezza sulla finanziamento della prevista riforma del programma di finanziamento multimiliardario per diversi mesi. Secondo la KMK, il governo federale dovrebbe contribuire almeno 1,3 miliardi di euro all'anno a partire dal 2025 per sostenere e migliorare l'infrastruttura digitale.

Nell'originale Accordo digitale, che è scaduto a maggio, il governo federale ha coperto il 90% dei costi associati alla digitalizzazione nelle scuole, come laptop e lavagne digitali, mentre i Länder e i comuni hanno coperto il restante 10%. Il governo federale ora aspira a una ripartizione dei costi 50/50, che Streichert-Clivot sostiene sarebbe un onere eccessivo per i Länder.

"Siamo ansiosi di vedere una decisione definitiva entro il nuovo anno, specificamente entro gennaio 2025, per avviare questo processo", ha detto Streichert-Clivot. "Credo che il governo federale non possa permettersi di ritirarsi da questo programma". La digitalizzazione rappresenta "l'intera realtà quotidiana per tutti" e deve essere sostenibile nei Länder.

Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione finale. I precedenti dibattiti e scambi con la Ministra federale Bettina Stark-Watzinger (FDP) non hanno portato i Länder a dare il via libera riguardo alla situazione finanziaria dell'Accordo digitale 2.0, ha dichiarato Streichert-Clivot.

L'incertezza riguardo alla situazione finanziaria sta causando ritardi nelle decisioni cruciale nei Länder. "Sono convinta che non ci sia alcun programma più sostenibile per rafforzare le strutture esistenti nei Länder", ha aggiunto il ministro. Il governo federale ha fornito 6,5 miliardi di euro di finanziamento per il primo Accordo digitale a partire dal 2019.

