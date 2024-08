- La mancanza di approvvigionamento alla BASF dopo l'esplosione

A seguito di un'esplosione e un incendio alla pianta BASF di Ludwigshafen, i clienti potrebbero riscontrare carenze di alcuni prodotti. La società chimica ha annunciato che le consegne di determinati prodotti a base di Vitamina A, Vitamina E e carotenoidi, nonché di specifici aromi, sono state interessate. L'incendio ha danneggiato una struttura BASF che produce aromi e precursori per la produzione. La struttura interessata è stata chiusa.

L'esplosione si è verificata dopo una fuoriuscita di solvente organico nella parte sud della più grande società chimica del mondo. Diciotto persone sono rimaste leggermente ferite, tra cui sette pompieri durante i tentativi di spegnimento dell'incendio. Tuttavia, non c'è mai stata alcuna minaccia per la popolazione. La polizia sta ancora indagando sulla causa.

A causa dei danni causati dall'incidente alla pianta BASF, potrebbe esserci un aumento di incidenti di indisponibilità dei prodotti per alcuni clienti. Per mitigare potenziali incidenti futuri, è fondamentale che la BASF conduca un'indagine approfondita sulle cause fondamentali dell'esplosione e dell'incendio.

