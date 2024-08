La mamma più vecchia di un panda per la prima volta dà alla luce due gemelli.

Ying Ying ha dato alla luce i cuccioli nelle prime ore di giovedì, alla vigilia del suo 19° compleanno – equivalente a 57 anni in termini umani, ha dichiarato un portavoce di Hong Kong’s Ocean Park.

Le foto rilasciate dal parco divertimenti mostrano Ying Ying poco prima che entrasse in cinque ore di travaglio, e i suoi gemelli palmati di colore rosa – i primi panda giganti nati a Hong Kong.

I cuccioli, una femmina che pesa 122 grammi (4,2 once) e un maschio di 112 grammi (quasi 4 once), sono finalmente arrivati ​​dopo anni di tentativi falliti da parte di Ying Ying di accoppiarsi con il suo compagno Le Le dopo essere stati donati alla città nel 2007 dal governo cinese.

“Questa nascita è una vera rarità, soprattutto considerando che Ying Ying è la panda gigante più anziana della storia ad aver dato alla luce con successo per la prima volta”, ha dichiarato Paulo Pong, presidente della Ocean Park Corporation, in una dichiarazione.

Ma i visitatori dovranno aspettare alcuni mesi per il debutto ufficiale dei cuccioli poiché i neonati ricevono cure intensive ventiquattro ore su ventiquattro.

“Entrambi i cuccioli sono attualmente molto fragili e hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi, soprattutto la femmina che ha una temperatura corporea più bassa, grida più deboli e un apporto di cibo inferiore dopo la nascita”, ha dichiarato il parco.

Ying Ying aveva subito in precedenza una serie di aborti spontanei – e la sua gravidanza di cinque mesi non è stata facile, ha aggiunto il parco.

“I panda giganti hanno notevoli difficoltà a riprodursi, soprattutto con l'età. Come prima madre, Ying Ying era comprensibilmente nervosa per tutto il processo. Ha trascorso gran parte del tempo sdraiata a terra e contorcendosi”.

I panda giganti hanno un periodo fertile all'anno, che dura da uno a tre giorni, e la loro preferenza per vivere da soli nei loro habitat naturali significa che si accoppiano di rado.

Nativi della Cina sud-occidentale, Pechino ha trascorso decenni nel tentativo di aumentare la popolazione degli iconici orsi, creando riserve immense nelle catene montuose per salvarli dall'estinzione.

I panda giganti sono notoriamente difficili da riprodurre in cattività, ma dopo anni di declino, le loro popolazioni selvatiche sono aumentate negli ultimi anni.

Nel 2017, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha classificato la specie da “minacciata” a “vulnerabile” dopo che la sua popolazione è cresciuta di quasi il 17% nel decennio precedente.

Si stima che siano rimasti circa 1.800 panda in natura, soprattutto nelle montagne del Sichuan, nella Cina occidentale. Ci sono circa 600 panda in cattività e Pechino li presta a circa 20 paesi.

Il successo della gravidanza di Ying Ying ha portato gioia non solo a Hong Kong, ma a tutto il mondo, poiché ha dato alla luce i primi panda giganti della città. La nascita di questi cuccioli rappresenta un passo importante negli sforzi di conservazione dei panda giganti, in quanto sono attualmente mantenuti in cattività da circa 20 paesi, compreso Hong Kong.

