La mamma di Travis Kelce lo sorprende con una domanda nella conferenza stampa post-partita dopo due partite in un giorno

Dato che entrambi i suoi figli, Travis e Jason Kelce, hanno giocato due partite di playoff NFL nello stesso giorno, Donna è riuscita in qualche modo a partecipare a entrambe.

È partita dalla Florida per vedere Jason e i Philadelphia Eagles perdere 31-15 contro i Tampa Bay Buccaneers, prima di volare in Missouri per vedere Travis e i Kansas City Chiefs battere 42-21 i Pittsburgh Steelers.

Il viaggio, che è stato seguito su Twitter dalla NFL, non è stato facile. Ha dovuto salire su un risciò fuori dal Raymond James Stadium che l'ha portata all'Uber per l'aeroporto. Il suo volo è stato ritardato di 30 minuti e, come al solito, ha piovuto.

Ma domenica nulla sembrava fermare Donna, che è arrivata all'Arrowhead Stadium giusto in tempo per vedere Travis lanciare il suo primo passaggio da touchdown nella NFL.

Le è stato persino permesso di fare una domanda a Travis nella conferenza stampa dopo la partita, con grande sorpresa di lui.

"È tua madre", ha detto, prima di chiedere al figlio raggiante come si è sentito a vincere la partita dopo una prestazione così impressionante, in cui Kelce ha anche ricevuto cinque ricezioni per 108 yard e un touchdown.

"Finalmente ho lanciato un touchdown come dicevo a mia madre, quando avevo cinque anni, che alla fine avrei lanciato un touchdown nella National Football League, finalmente ci sono riuscito", ha detto Kelce.

"Mi ci sono voluti solo nove anni. È una bella domanda, però, mamma".

Ciò che è iniziato con una delusione a Tampa Bay, si è concluso con un'esultanza nel Missouri e Donna e il resto della famiglia Kelce non dimenticheranno questa domenica per un po'.

