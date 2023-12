La mamma di Ali Wong non ha reagito bene alla notizia del divorzio

"Non mi aspettavo che l'annuncio fosse così diffuso, ma la parte di gran lunga più difficile del divorzio è stata la reazione di mia madre", ha ricordato Wong in un'intervista a The Hollywood Reporter.

"Le avevo già detto che pensavo che avremmo potuto divorziare, e lei era davvero sconvolta. Mi ha guardato negli occhi e mi ha chiesto: "Non puoi aspettare che io muoia?" Mi stava letteralmente chiedendo di non vivere una vita per me stessa. Ma ha 82 anni, cosa mi aspettavo?". Ha detto Wong.

Wong ha divorziato da Hakuta dopo otto anni di matrimonio nel 2022. Condividono due figlie e rimangono amici.

Sua madre si è comunque adattata al cambiamento, ha detto Wong.

"È morta un milione di volte in un giorno e poi si è svegliata il giorno dopo dicendo: "Sono sopravvissuta"", ha detto la Wong parlando di sua madre che ha ricevuto telefonate dagli amici per la separazione della coppia. "Vede ancora Justin molto spesso".

Fonte: edition.cnn.com