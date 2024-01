La mamma della stella del calcio statunitense dice di aver denunciato l'accusa contro l'allenatore della nazionale maschile Gregg Berhalter

Reyna afferma di aver raccontato l'incidente al direttore sportivo della Federazione calcistica degli Stati Uniti (USSF), Earnie Stewart, l'11 dicembre scorso, durante i Mondiali di calcio del Qatar del 2022.

In una dichiarazione ottenuta da ESPN e Fox Sports, Reyna ha dichiarato: "Ho detto a Earnie che ritenevo particolarmente ingiusto che Gio, che si era scusato per essersi comportato in modo immaturo riguardo al suo tempo di gioco, venisse ancora trascinato nel fango quando Gregg aveva chiesto e ottenuto il perdono per aver fatto qualcosa di molto peggio alla stessa età".

Reyna si riferiva al recente litigio del figlio Gio con Berhalter.

Gio Reyna, uno dei giovani calciatori più completi della squadra USMNT con quasi 100 partite all'attivo con il Borussia Dortmund a soli 20 anni, ha giocato un ruolo inaspettatamente limitato in Qatar, senza esordire e con due sole sostituzioni.

Berhalter è rimasto deluso dall'impegno di Reyna prima del torneo e ha pensato di rimandarlo a casa a metà torneo, secondo quanto riportato da più parti.

Martedì, l'USMNT ha annunciato di aver ingaggiato un team legale per indagare su Berhalter per un'accusa di comportamento inappropriato.

Martedì Berhalter ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo account Twitter, firmata dal capo allenatore e dalla moglie Rosalind. Berhalter ha descritto il momento di violenza del 1991 che Danielle Reyna dice di aver denunciato all'US Soccer.

Berhalter ha detto di aver preso a calci l'allora fidanzata, ora moglie. Lo ha descritto come un "momento vergognoso" di cui "si pente ancora oggi".

L'allenatore di calcio, che ha guidato la squadra statunitense in Qatar, ha detto che qualcuno ha contattato l'US Soccer durante la Coppa del Mondo del Qatar 2022 minacciando di "farmi fuori". Berhalter non ha fatto il nome di Danielle Reyna nella dichiarazione congiunta.

"Le persone possono commettere errori e imparare da essi; le persone possono anche essere perdonate per i loro errori", ha scritto Berhalter nella dichiarazione congiunta. Per fortuna Rosalind mi ha perdonato".

"L'intenzione di questa dichiarazione è di fornire trasparenza e di rafforzare il fatto che una singola decisione sbagliata presa da un adolescente non lo definisce necessariamente per il resto della sua vita. Non ci nasconderemo da questo. Non lo abbiamo fatto allora e non lo faremo adesso".

Berhalter ha dichiarato che lui e sua moglie hanno collaborato con le indagini in corso sulle accuse.

"Stiamo accogliendo questa opportunità per condividere ciò che ci ha formato e quanto siamo cresciuti e abbiamo imparato da questo negli ultimi 31 anni", conclude il comunicato.

Il mese scorso l'US Soccer ha avviato una "revisione completa" del programma maschile.

Mercoledì Stewart ha annunciato che Anthony Hudson sarà l'allenatore ad interim della Nazionale maschile mentre l'organizzazione rivede il suo programma.

Il futuro di Berhalter con l'US Soccer rimane incerto. È stato nominato alla carica nel dicembre 2018.

Mercoledì, l'US Soccer ha dichiarato che: "In passato, la consueta revisione degli ultimi quattro anni dell'intero programma dopo una Coppa del Mondo sarebbe iniziata in estate, ben prima di qualsiasi scadenza di contratto a fine anno".

"La particolare tempistica di novembre-dicembre della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar ha ridotto significativamente la quantità di tempo che la Federazione avrebbe avuto per condurre una valutazione adeguata prima della scadenza del contratto del capo allenatore".

Fonte: edition.cnn.com