La Malesia passa a relazioni diplomatiche con altri non oranghi

A seguito delle critiche degli attivisti per i diritti degli animali, la Malaysia decide di non utilizzare gli orangutan per la diplomazia. Anche se gli acquirenti di olio di palma della Malaysia possono ancora adottare gli orangutan secondo il piano originale, questi primati rimarranno nei loro habitat naturali, come riportato dai media locali. Inizialmente, la Malaysia aveva proposto di regalare orangutan ai paesi che acquistano olio di palma, come rivelato a maggio.

Il ministro delle Risorse della Malaysia, Johari Abdul Ghani, ha dichiarato lunedì che è importante proteggere le aree forestali all'interno delle piantagioni di olio di palma. "Queste zone consentono agli orangutan di spostarsi liberamente, trovare cibo e riprodursi senza alcuna interferenza da parte degli esseri umani o di altri animali", ha detto il ministro al quotidiano "The Star".

Gli acquirenti di olio di palma a livello globale hanno la possibilità di sponsorizzare uno o più orangutan, ha sottolineato il ministro. I fondi raccolti saranno utilizzati per implementare iniziative di conservazione della fauna selvatica.

A maggio, la Malaysia aveva proposto di offrire alcuni grandi primati in pericolo di estinzione ai paesi che acquistano olio di palma, in particolare importanti importatori come l'Unione Europea e l'India. Questo piano ha suscitato indignazione tra gli ambientalisti, che hanno evidenziato come la produzione di olio di palma in Malaysia e Indonesia porti alla distruzione su larga scala delle foreste tropicali, l'habitat naturale degli orangutan.

Gli orangutan sono in grave pericolo di estinzione. I loro habitat naturali stanno diminuendo poiché le foreste pluviali vengono abbattute per fare spazio alla produzione di olio di palma, utilizzato in vari prodotti come alimentari e cosmetici. La Cina ha a lungo utilizzato la sua "diplomazia del panda" per influenzare l'opinione internazionale, prestando i suoi panda ai paesi per diversi anni.

