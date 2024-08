- La malattia si trova anche nel distretto meteorologico.

Malattia della lingua blu continua a diffondersi in Assia. La nuova ceppas BTV-3 è stata ora rilevata in pecore in diverse fattorie nella regione della Wetterau, secondo l'ufficio veterinario. L'autorità ha prelevato campioni di sangue dopo che gli animali negli allevamenti sono caduti malati.

La malattia è stata scoperta per la prima volta in Germania a ottobre 2023 e da allora si sta diffondendo verso ovest. Tutti i ruminanti come bovini, pecore e capre sono suscettibili alla malattia degli animali. I lama e gli alpaca, nonché i ruminanti selvatici, possono anche essere infettati.

Il 5 luglio, la malattia è stata rilevata in una mucca nella regione del Vogelsberg. Da allora, gli animali da allevamento e da lavoro di specie suscettibili dell'Assia non possono più essere trasportati in regioni prive di malattia all'interno dell'UE.

La malattia è innocua per gli esseri umani

Il virus non è trasmissibile agli esseri umani, quindi la malattia è innocua per gli esseri umani. È trasmesso da piccole zanzare che si nutrono di sangue. La carne e il latte degli animali colpiti, nonché i prodotti derivati, possono essere consumati senza preoccupazioni, secondo il Ministero dell'Agricoltura dell'Assia. Ruminanti possono essere vaccinati contro la malattia della lingua blu.

Nelle pecore colpite, la malattia virale si manifesta sotto forma di febbre molto alta, con gonfiore delle membrane della testa e della bocca, che porta a un aumento della produzione di saliva e alla formazione di schiuma davanti alla bocca. La lingua si gonfia e può fuoriuscire dalla bocca.

Alcune pecore possono zoppicare e abortire i loro agnelli. Il bestiame colpito mostra infiammazione dei capezzoli, delle palpebre e della bocca con secrezioni delle membrane mucose, nonché formazione di vesciche sulla banda coronaria degli zoccoli, che causa dolore.

In Germania, la malattia della lingua blu è una malattia segnalabile, e i casi sospetti devono essere segnalati all'ufficio veterinario.

