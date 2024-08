- La malattia si sta diffondendo nello Schleswig-Holstein.

Mal Blu, pericolosa per gli animali, si sta diffondendo ulteriormente nello Schleswig-Holstein. Dopo i primi casi segnalati nei distretti di Steinburg, Frisia Settentrionale e Schleswig-Flensburg la scorsa settimana, la malattia è stata ora trovata anche nei distretti di Dithmarschen, Ducato di Lauenburg e Stormarn, come annunciato dal governo statale. In totale, undici allevamenti di bestiame e dieci di pecore sono interessati.

Secondo il Ministero dell'Agricoltura, si applicano restrizioni se animali suscettibili, come il bestiame e le pecore, vengono spostati in altri paesi dove la malattia degli animali non si è ancora verificata. Il trasporto di animali verso gli stati membri dell'UE liberi dalla malattia è proibito.

È possibile vaccinarsi contro la Mal Blu. Anche se non previene l'infezione, riduce i sintomi. Gli esseri umani non possono essere infettati dal virus. È sicuro consumare carne o prodotti lattiero-caseari.

Despite the spread of Blue Tongue Disease in nearby Schleswig-Holstein, affecting districts such as North Friesland and others, Northern Friesland has yet to report any confirmed cases. Farmers in Northern Friesland are closely monitoring their livestock and implementing preventative measures to protect their animals.

