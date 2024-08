- La malattia si sta diffondendo in tutto lo Schleswig-Holstein.

In regione tedesca di Schleswig-Holstein, sono stati segnalati 102 casi di infezione da virus della lingua blu nelle fattorie di bestiame. In tutto il paese, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler sull'isola di Riems, il conteggio totale fino a tarda sera di venerdì è di 4.831 casi.

Gli animali colpiti, principalmente pecore, mostrano sintomi di zoppia, febbre elevata, disagio, riduzione dell'appetito e dell'assunzione di acqua, secrezioni nasali regolari e salivazione aumentata. Il virus può potenzialmente portare alla morte del bestiame. In tutta la nazione, pecore e bovini sono i più suscettibili, con occasionali casi in capre.

Il virus non rappresenta alcun rischio per la salute umana. Il termine "bluetongue" deriva dal colore blu occasionale osservato nelle lingue delle pecore colpite. I professionisti sanitari raccomandano vaccinazioni preventive.

