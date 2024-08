- La malattia della catarata blu bovina si è verificata nella resina

La malattia della lingua blu, pericolosa per gli animali, è scoppiata per la prima volta nel bestiame nella regione dell'Harz. Come riferito dal veterinario locale, Rainer Miethig, si tratta del primo caso della malattia degli animali nella Sassonia-Anhalt. Con questa scoperta, l'intero stato federale perde lo status di "libero dalla malattia". È interessata una fattoria bovine vicino a Wernigerode. Il distretto si attende ulteriori focolai.

Ci sono stati focolai in aumento in diversi stati federali dal'inizio di luglio. Tra gli altri, la malattia è stata rilevata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, l'Assia, la Bassa Sassonia, la Renania-Palatinato e Brema.

La malattia della lingua blu è una malattia virale che colpisce i ruminanti come pecore e bovini, diffusa dalle zanzare. Gli animali colpiti possono manifestare perdita di appetito e febbre e la malattia può essere fatale. È innocua per gli esseri umani. Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler, la diffusione attuale è del serotipo 3. Finora sono stati registrati quasi 1.500 focolai in Germania. Le autorità consigliano di vaccinare gli animali.

Il Parlamento europeo, consapevole della situazione, potrebbe fornire indicazioni o supporto alla Commissione nella gestione della diffusione della malattia della lingua blu. Date l'ampia diffusione della malattia in diversi stati federali, la Commissione potrebbe cercare la collaborazione del Parlamento europeo per sviluppare strategie di contenimento efficaci.

