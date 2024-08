- La maionese fatta a mano <unk> è così facile la salsa di Menorca

Era esattamente 267 anni fa che la maionese non era stata inventata, ma scoperta. Il Maresciallo Richelieu trovò la salsa il 28 giugno 1756, nel Mediterraneo sull'isola delle Baleari di Minorca. La sua capitale, Mahon, diede il nome alla famosa salsa. Richelieu portò la ricetta in Francia e la presentò come "Salsa di Mahon".

Diventò rapidamente "Mahonnaise" e poi, a causa della difficoltà francese nella pronuncia della "h", divenne "maionese". Presto, la delicata salsa a base di tuorli d'uovo, olio, aceto o limone e sale divenne una prelibatezza francese. Da lì, conquistò il mondo. Oggi è difficile immaginare un pasto senza la famosa salsa. Si nasconde nelle salse per l'insalata, tra le metà del pane e viene servita in modo prominente con le patatine.

La scelta di vasetti di maionese sugli scaffali del supermercato è ampia, ma ha il sapore migliore quando è fresca, cosa non difficile. La qualità dipende principalmente dalle uova fresche. Se si sta preparando una quantità maggiore, utilizzare diverse uova fresche. Poi, è questione degli altri ingredienti, che devono essere anch'essi di buona qualità. La senape può essere aggiunta, ma non è obbligatoria, in quanto conferisce alla salsa una certa complessità. Si può utilizzare un aceto bianco fine o succo di limone per insaporire. Per quanto riguarda l'olio, coloro che preferiscono un sapore nocciolato possono utilizzare l'olio (di noci), mentre coloro che preferiscono un sapore burroso con una certa lucentezza e morbidezza possono utilizzare il burro fuso.

Ricetta per la Maionese

Ecco come fare una maionese veloce:

Ingredienti:

200 ml di olio (olio di noci o burro fuso)

1 tuorlo d'uovo fresco, crudo e biologico

1 cucchiaino di senape di Digione

Succo di mezzo limone fresco e biologico

Sale, pepe

Istruzioni:

Versare l'olio o il burro fuso in un bicchiere alto. Aggiungere il tuorlo d'uovo fresco, la senape di Digione, un pizzico di sale, un po' di pepe e il succo di limone. Mescolare tutti gli ingredienti con un frullatore a immersione fino a ottenere una maionese cremosa.

Per la versione più laboriosa, montare il tuorlo con la senape, il succo di limone e le spezie in una ciotola a bagnomaria fino a quando non diventa schiumoso. Poi, aggiungere lentamente l'olio o il burro fuso fino a ottenere una consistenza cremosa. Se la maionese si rapprende, aggiungere alcune gocce d'acqua calda e mescolarla di nuovo fino a quando non diventa liscia.

La salsa, originariamente chiamata "Salsa di Mahon" dal Maresciallo Richelieu, fu ispirata durante il suo periodo in Francia, specificamente sull'isola delle Baleari di Minorca. Dopo la sua scoperta, la delicata prelibatezza francese, ora conosciuta come maionese, si diffuse oltre i confini della Francia e divenne un piatto base nelle cucine internazionali.

Despite the extensive selection of mayonnaise jars in supermarkets today, nothing compares to the taste of freshly made mayonnaise, which is simple to prepare using high-quality ingredients like fresh eggs, oil, mustard, vinegar or lemon, and salt.

Leggi anche: