La maglia iconico di Babe Ruth potrebbe vendere per un record di 30 milioni di dollari.

Ruth indossava la sua maglia grigia da strada numero 3 quando giocò contro i Chicago Cubs nella World Series del 1932. Sembrava che stesse gesticolando verso qualcosa nel campo centrale poco prima di battere un fuoricampo nel quinto inning nelle tribune. Negli ultimi 92 anni, il "Colpo Previsto" è diventato leggendario nel baseball, essendo "costantemente celebrato, imitato e riprodotto", secondo un comunicato stampa di Heritage Auctions, che lo offre in vendita. Tuttavia, dove Ruth stesse effettivamente puntando - verso qualcosa in profondità nel campo, come l'asta della bandiera, o verso il lanciatore dei Cubs - è stato contestato negli anni.

"Il 'Colpo Previsto' è qualcosa di cui stiamo ancora parlando quasi 100 anni dopo, cosa incredibile", ha detto Chris Ivy, direttore delle aste sportive di Heritage, in una chiamata con CNN. "E ne parliamo a causa della controversia, a causa del mistero".

"Ruth ha realmente chiamato il colpo?" ha aggiunto. "Sappiamo che punta perché c'è qualche footage granuloso di qualcuno sugli spalti, ma da quel footage non si può vedere in quale direzione sta puntando".

I giochi di baseball non sarebbero stati trasmessi in televisione fino al 1939, secondo il National Baseball Hall of Fame, lasciando ai giornalisti il primo compito di riferire cosa fosse successo quel giorno. Secondo Heritage Auctions, il primo titolo che ha riferito che Ruth aveva chiamato il colpo è stato scritto dal capo redattore dello sport Joe Williams, paragonandolo a una partita di biliardo, e Ruth ha rapidamente abbracciato la storia.

L'asta si terrà il 23-25 agosto e mostrerà altri cimeli sportivi storici, tra cui una delle maglie dei Chicago Bulls di Michael Jordan "Ultimo Ballo" e una mazza firmata e usata in gioco dal grande Jackie Robinson.

Un'altra maglia "Ultimo Ballo", che Jordan indossava durante le Finals NBA del 1998, è stata venduta per un record di 10,1 milioni di dollari nel 2022, diventando la maglia da basket più costosa mai venduta all'asta, come precedentemente riferito da CNN.

Le offerte d'apertura per la maglia "Colpo Previsto" di Ruth hanno già superato i 14 milioni di dollari, quasi una settimana prima che sia disponibile all'asta. La famosa divisa dei Yankees è stata autenticata due volte, secondo la casa d'aste, e può essere abbinata a due foto di Getty Images e una terza del Chicago Daily News che mostrano Ruth, il compagno di squadra Lou Gehrig e il manager Joe McCarthy nella panchina.

La carriera da baseball di Ruth si è svolta in 22 stagioni e ha incluso 714 fuoricampo e sette titoli della World Series. Anche se il lanciatore e l'esterno è meglio conosciuto per il suo tempo con i New York Yankees, ha vinto tre dei suoi titoli della World Series con i Boston Red Sox. Nel 1936 è diventato uno dei cinque membri inaugurali eletti al Baseball Hall of Fame.

Nel 2019, una maglia dei New York Yankees di Babe Ruth del 1928-1930 è stata venduta all'asta per 5,64 milioni di dollari, diventando il pezzo più costoso di memorabilia sportiva mai venduto all'epoca. Il precedente record era una maglia di Babe Ruth del 1920 che è andata per 4,4 milioni di dollari.

In una dichiarazione stampa, Ivy ha descritto la maglia "Colpo Previsto" "il pezzo più significativo di memorabilia sportiva americana offerto all'asta negli ultimi decenni".

"Data la sua storia, la sua mitologia, ci aspettiamo che quando verrà piazzata l'ultima offerta, batterà il record come il collezionabile sportivo più costoso mai passato all'asta", ha aggiunto.

La possibilità di possedere un pezzo storico di memorabilia sportiva era un'opportunità che molti offerenti erano ansiosi di esplorare. La maglia "Colpo Previsto", con il suo stile senza tempo e il suo innegabile fascino, era attesa per battere i precedenti record dell'asta.

