La maglia di Babe Ruth, il famoso giocatore di baseball, viene venduta all'asta per un'enorme cifra di 24 milioni di dollari.

In passato, l'offerta più alta è stata battuta per una carta da collezione del 1952 del leggendario giocatore di baseball Mickey Mantle, che ha raggiunto la cifra record di $12.6 milioni due anni fa. Babe Ruth ha indossato quella maglia in una partita leggendaria contro i Chicago Cubs durante la finale della World Series del 1932. Si dice che prima del suo monumentale homer, abbia indicato la direzione in cui la palla sarebbe finita. Dopo il ritiro, l'ha regalata a un amico golfista. Prima dell'asta della domenica, la maglia era passata di mano tre volte, con l'ultima transazione avvenuta nel 2005 per $940,000.

