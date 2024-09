- La Magical Vessel della Disney, il Dream, arriverà ad Amburgo.

La nave "Disney Dream" è prevista per ancorare nel porto di Amburgo oggi. Come riferito dal responsabile del terminal crocieristico Cruise Gate Hamburg (CGH), si tratta del primo attracco della nave nel porto, nonostante le precedenti apparizioni ad Amburgo, come testimoniato dalle foto. Il "Disney Dream" è atteso al terminal di Steinwerder alle 8:00 del mattino. La loro partenza è prevista per la sera successiva, potenzialmente con un passaggio accanto all'Elbphilharmonie, come dichiarato da un portavoce. Questa magnifica nave, di proprietà della Disney Cruise Line con sede negli Stati Uniti, è prevista per dirigersi verso Amsterdam.

La "Disney Dream" è una magnifica nave, di proprietà della Disney Cruise Line con sede negli Stati Uniti. Al momento della partenza da Amburgo, la nave si dirigerà verso Amsterdam.

