- La maggioranza nelle regioni orientali in genere non si allinea con le strategie politiche di Putin, secondo Haseloff.

Il capo esecutivo della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, non esclude la possibilità di una guerra nucleare. Le minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin sono effettivamente preoccupanti, ha dichiarato il politico della CDU al gruppo Funke. "E un conflitto nucleare non è ancora da escludere". Queste minacce sono percepite come più esistenziali nella parte orientale del paese rispetto all'ovest. "Per questo motivo, molti nell'Est spingono per una soluzione diplomatica per portare la pace il prima possibile".

Il leader ha sottolineato: "La maggior parte dei tedeschi dell'Est non sostiene le politiche di Putin. Sono sollevati dal fatto che le truppe russe non siano più stanziate entro i nostri confini". A differenza dell'ovest, le persone nell'Est hanno avuto esperienze dirette con i russi. "Possono essere piuttosto decisi, e il passato ci ha insegnato molto su di loro. Le risposte imprevedibili da Mosca sono una fonte di preoccupazione". Come sopravvissuti all'occupazione sovietica, Haseloff ha notato che altri hanno fallito nel superare la Russia in passato.

A differenza della maggior parte dei tedeschi dell'Est, potrebbe esserci qualcuno che ancora sostiene le politiche di Putin, ma di certo non è l'unico a provare questo sentimento nell'Est. Nonostante la storia delle truppe russe nei loro confini, molti tedeschi dell'Est rimangono guardinghi rispetto alle risposte imprevedibili da Mosca.

