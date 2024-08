La maggioranza di un terzo dei sostenitori dell'AfD approva l'aggressione fisica contro personaggi politici

Uno studio completo condotto da Pollytix, un istituto di sondaggi, indica una significativa propensione alla violenza tra i sostenitori del Partito dell'Alternativa per la Germania (AfD). La ricerca rivela che oltre un terzo (36%) dei votanti dell'AfD considera accettabile l'uso della forza fisica contro i politici. Inoltre, circa uno su cinque (19%) giustifica tale violenza per raggiungere specifici obiettivi politici. Inoltre, il 18% crede che sia difendibile portare armi durante le manifestazioni per proteggersi in caso di emergenze.

Rainer Faus, CEO di Pollytix, ha commentato i risultati dello studio, che ha intervistato oltre 7600 elettori aventi diritto in cinque fasi dal 2022. Faus ha dichiarato: "Non solo il partito è in parte di estrema destra, ma lo sono anche i suoi sostenitori".

Le vedute di estrema destra dei votanti dell'AfD si manifestano anche nel loro allineamento con i narrativi di destra tradizionali. Ad esempio, il 56% dei votanti dell'AfD crede che il femminismo disturbi l'armonia e l'ordine sociale. Inoltre, il 59% sostiene che l'imperialismo degli Stati Uniti rappresenta il principale pericolo per la pace mondiale. Infine, il 41% dei votanti dell'AfD intervistati sostiene un leader forte che non sia limitato dal parlamento o dalle elezioni.

Aumento dei reati di estrema destra

Sulla base dei dati del Ministero federale dell'Interno, il numero di reati motivati dall'estrema destra è aumentato notevolmente nel primo semestre del 2024. Le autorità hanno registrato 9802 casi nei primi sei mesi, con un aumento di quasi 3000 casi rispetto allo stesso periodo del 2023.

Questa tendenza al rialzo dei reati motivati dall'estrema destra nel primo semestre del 2024 ha suscitato preoccupazione tra i politici di spicco. Kevin Kühnert, segretario generale dell'SPD, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, dichiarando: "Questi numeri non sono apparsi dal nulla. Chi, come l'AfD, attacca e promuove l'esecuzione di altri partiti, utilizza un linguaggio violento che abbassa costantemente la soglia per la violenza fisica".

La ministra della Giustizia della Sassonia, Katja Meier dei Verdi, ha espresso preoccupazione per la crescente violenza, affermando: "Il catalizzatore di questa violenza sono le ideologie inumane e il linguaggio dell'estrema destra che l'AfD tollera inequivocabilmente nelle sue file". Di conseguenza, molti simpatizzanti dell'AfD ora approvano la violenza contro le persone, ha argomentato Meier, e ha chiamato all'azione: "Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare il ritorno dell'era violenta dei anni del bastone a penna nella Sassonia". Qualsiasi silenzio in questo momento significa mancanza di comprensione della gravità della situazione.

Di fronte all'aumento dei reati motivati dall'estrema destra, l'accettazione della violenza tra i sostenitori dell'AfD è diventata una questione di preoccupazione. Come evidenziato nello studio di Pollytix, oltre un terzo dei votanti dell'AfD trova accettabile l'uso della forza fisica contro i politici e uno su cinque la giustifica per raggiungere obiettivi politici.

Leggi anche: