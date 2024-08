La maggioranza delle quattro imprese preferisce mantenere l'impostazione del lavoro a distanza.

Circa tre quarti delle imprese che possono operare efficacemente con il lavoro a distanza preferiscono mantenere tale configurazione, secondo uno studio dell'Istituto Ifo. Solamente il quattro percento è interessato a eliminare completamente il lavoro a distanza. La percentuale di aziende che considerano regolamentazioni più strette o, al contrario, allentamento delle restrizioni è abbastanza equilibrata, rispettivamente all'undici e dodici percento.

È interessante notare che circa il 21 percento delle aziende non consente il lavoro a distanza, mentre il 79 percento almeno offre questa opzione. Tale tendenza è più diffusa nelle grandi imprese, nei settori e nelle organizzazioni di servizi rispetto alle piccole imprese, ai negozi al dettaglio e ai settori edili.

Gli economisti hanno osservato una tendenza costante nella percentuale di dipendenti che lavorano da remoto in Germania negli ultimi due anni, pari al 25 percento circa. Jean-Victor Alipour del Centro per l'Economia Industriale dell'Ifo ritiene che il lavoro a distanza sia diventato una norma consolidata in Germania dopo la pandemia di Corona. Anche se il lavoro in ufficio ha i suoi vantaggi in alcuni ambiti, una migliore coordinazione dei tempi di presenza condivisa potrebbe potenzialmente aumentare la produttività nei contesti di lavoro a distanza.

