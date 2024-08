La maggioranza delle donne negli Stati Uniti teme che il divieto di abortire possa mettere in pericolo loro o un loro caro, secondo un sondaggio

Circa 1 donna su 7 tra i 18 e i 49 anni afferma di aver avuto un aborto, secondo un'indagine KFF. E l'esperienza è stata altrettanto comune tra le donne di tutto lo spettro politico; circa il 14% delle donne democratiche e il 12% delle donne repubblicane affermano di aver avuto un aborto.

Ma circa due terzi delle donne in età fertile temono che i divieti di aborto possano influire sulla sicurezza di una potenziale futura gravidanza per loro o per una persona cara, o minacciare il loro sostentamento se fosse necessario un aborto. Le donne che si identificano come democratiche erano più probabili esprimere queste paure, ma anche le donne che si identificano come repubblicane hanno condiviso le preoccupazioni.

Circa 8 donne democratiche su 10 e più di 4 donne repubblicane su 10 di età fertile hanno dichiarato di temere che loro o una persona cara non sarebbero in grado di ottenere un aborto se ne fosse necessario uno per preservare la vita o la salute, secondo l'indagine KFF.

KFF ha intervistato un campione rappresentativo a livello nazionale di circa 4.000 donne in età fertile a metà maggio e a metà giugno, circa due anni dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti Dobbs che ha revocato il diritto federale all'aborto. Al momento dell'indagine, 14 stati avevano vietato l'aborto e altri sei avevano stabilito limiti di gestazione tra le 6 e le 15 settimane.

Già quasi 1 donna su 10 in età fertile conosce personalmente qualcuno che ha avuto difficoltà ad ottenere un aborto in questo periodo, più della metà dei quali afferma di aver dovuto viaggiare fuori dallo stato per le cure abortive, secondo KFF.

Più di un terzo delle donne in età fertile afferma che è difficile ottenere servizi abortivi nel loro stato, e meno della metà è consapevole dello stato attuale della politica sull'aborto nel loro stato. Più di un quarto afferma di non sapere dove andare per un aborto se ne avesse bisogno, o dove trovare maggiori informazioni, secondo i nuovi dati dell'indagine.

L'aborto sarà in ballottaggio per gli elettori in almeno otto stati a novembre, con le iniziative di voto pronte a plasmare l'accesso in tutto il paese.

La Florida è diventata un punto di accesso critico per le donne del Sud dopo la decisione Dobbs, ma un divieto alle sei settimane è entrato in vigore lì ad aprile. Gli elettori delle prossime elezioni avranno la possibilità di decidere se lo stato dovrebbe invertire quel divieto istituendo un diritto costituzionale all'aborto. L'Arizona, uno stato chiave, avrà anche una misura di ballot sull'istituzione dell'aborto come "diritto fondamentale" nella Costituzione dello stato.

Più di 7 donne su 10 in entrambi gli stati affermano che l'aborto dovrebbe essere legale in tutti o nella maggior parte dei casi, secondo i dati dell'indagine KFF.

La questione è anche un punto di disputa tra i candidati alla presidenza: la Vicepresidente Kamala Harris ha sostenuto i diritti all'aborto e ha sostenuto il ripristino delle protezioni federali, mentre l'ex Presidente Donald Trump ha affermato che i diritti all'aborto dovrebbero essere lasciati alle decisioni degli stati.

La maggior parte delle donne in età fertile negli Stati Uniti, comprese più di 4 donne repubblicane su 10, sostiene un diritto nazionale all'aborto e si oppone al fatto che

