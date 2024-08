La maggioranza della generazione più giovane in Germania è ottimista verso un domani migliore.

La Fondazione Liz-Mohn, insieme all'istituto di sondaggi Ipsos, ha condotto uno studio in aprile, che ha preso di mira i giovani residenti in Germania, concentrandosi sulle loro prospettive e ansie. In modo interessante, una maggioranza di giovani sotto i 15 anni ha espresso la loro soddisfazione con le loro vite, rappresentando il 60% delle risposte.

Si è notato una differenza significativa nei livelli di soddisfazione in base al genere. I ragazzi e i giovani maschi mostrano un livello di soddisfazione significativamente più alto, del 56%, rispetto al 41% delle ragazze e delle giovani femmine. Inoltre, i giovani mostrano generalmente un atteggiamento più pessimista riguardo al futuro del paese, poiché solo il 18% crede nel miglioramento futuro della Germania.

Le principali preoccupazioni di questa fascia di età riflettono i problemi a livello mondiale. Circa il 47% dei giovani tra i 12 e i 18 anni mostra preoccupazione per le conseguenze dell'inflazione e l'aumento dei prezzi. Inoltre, il 38% di questi giovani teme i conflitti all'interno della Germania stessa. Le loro preoccupazioni personali includono la paura di perdere un caro (58%) e il timore di non riuscire a completare la loro istruzione (42%).

Lo studio ha incluso interviste con 500 giovani individui ad aprile. Sono stati condotti studi precedenti nel 2022 e nel 2023.

