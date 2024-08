La maggioranza dei tedeschi ora riferisce livelli di stress più elevati rispetto a prima

Secondo i dati, circa il 52% dei tedeschi ritiene che il proprio livello di tensione stia aumentando. Questa tendenza è più diffusa tra la giovane generazione. Circa il 63% delle persone under 30 ha ammesso di provare più stress generale ora rispetto al passato. Al contrario, solo il 31% di coloro che hanno 65 anni o più ha riportato simili sentimenti. Gli individui tra i 30 e i 64 anni tendono a trovarsi nella media, con il 54% che si sente leggermente più stressato rispetto alla media generale.

Stando alle ricerche della fondazione, l'avanzamento della digitalizzazione e i cambiamenti nel posto di lavoro contribuiscono a questo aumento dello stress. In particolare, i giovani segnalano una maggiore pressione sociale dovuta al continuo confronto sui social media.

Per gli adulti tra i 30 e i 64 anni, mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale è una fonte significativa di stress. Nel tempo, le responsabilità sia sul lavoro che a casa sono cresciute, mentre le risorse come il sostegno familiare sono diminuite. L'instabilità finanziaria contribuisce inoltre allo stress, alimentata da mercati del lavoro instabili e costi della vita in aumento.

Tuttavia, gli individui di 65 anni o più appaiono generalmente più rilassati, avendo lasciato il mondo del lavoro o godendo di una situazione finanziaria stabile. Tuttavia, problemi globali come il cambiamento climatico, le pandemie, le guerre e i conflitti scatenano incertezza, preoccupazione e stress tra di loro. L'indagine è stata condotta dalla società di ricerca di mercato GfK, coprendo un totale di 2.000 adulti.

