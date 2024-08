- La maggioranza dei Sassoni è soddisfatta del proprio sistema sanitario.

La maggioranza dei Sassoni è soddisfatta dei servizi sanitari nello Stato Libero, come emerge da un recente sondaggio Forsa sponsorizzato da Techniker Krankenkasse (TK). Lo studio ha mostrato che il 79% dei partecipanti era soddisfatto, molto soddisfatto o completamente soddisfatto dei servizi sanitari: il 53% era "soddisfatto", il 19% "molto soddisfatto" e il 7% "completamente soddisfatto".

La salute nelle aree rurali è stata una preoccupazione persistente

Il sondaggio ha inoltre indicato che i residenti delle principali città sassoni come Chemnitz, Dresda, Lipsia e Zwickau erano più soddisfatti dei servizi sanitari rispetto a quelli che vivono in città più piccole. Il CEO di TK, Alexander Krauß, ha sottolineato che fornire cure mediche complete e di alta qualità nelle aree rurali è stato un problema persistente. L'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria e lo Stato Libero devono affrontare questa questione, ha sottolineato.

although several productive measures have been implemented, such as scholarships for future rural doctors and telemedicine services, more intense efforts are required, Krauß emphasized. The rural population should not be overlooked, he added.

Le persone in relazione segnalano una salute migliore

Il 60% delle donne e degli uomini intervistati ha valutato la propria salute come buona o molto buona. Il 27% l'ha trovata soddisfacente, mentre il 13% l'ha descritta come scarsa o cattiva.

Le persone in relazione hanno generalmente segnalato una salute migliore: il 65% di loro ha segnalato una buona salute, rispetto al 53% dei single.

L'associazione tra lo stato di relazione e la soddisfazione dei servizi sanitari è ancora da esplorare, ma potrebbe essere interessante vedere se le persone in relazione hanno esperienze migliori nei servizi sanitari a causa del loro benessere generale.

Despite the satisfactory healthcare situation in the Free State, addressing the needs of rural residents in terms of health care remains a significant challenge, as highlighted by TK CEO Alexander Krauß.

