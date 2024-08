La maggioranza degli intervistati esprime il desiderio di trasferirsi in Siria e in Afghanistan.

A seguito dell'attacco ispirato all'IS a Solingen, che ha causato tre vittime, la politica sta valutando misure relative all'immigrazione. Una netta maggioranza, secondo un sondaggio RTL/ntv, si esprime a favore di una linea più dura, anche se non si tratta di un divieto totale di accoglienza per siriani e afghani.

Dopo l'attacco islamista alla festa della città di Solingen, il leader della CDU Friedrich Merz ha parlato. Ha invitato il governo federale ad agire, ha incontrato il cancelliere Olaf Scholz e ha suggerito di dichiarare uno "stato di emergenza". Secondo Merz, la Germania non sarebbe quindi tenuta ad accogliere temporaneamente rifugiati. Tuttavia, l'AfD ha giudicato la risposta insufficiente e tardiva, mentre l'SPD e i Verdi hanno criticato la proposta come rumore di campagna irrealistico.

Il sondaggio RTL/ntv ha chiesto ai partecipanti le loro opinioni sulle misure discusse. I risultati sono stati coerenti in alcuni settori. L'87% ha ritenuto appropriato e necessario deportare i siriani e gli afghani criminali nei loro paesi d'origine. Entrambi i paesi sono attualmente zone di conflitto, rendendo la deportazione difficile a causa della violenza in corso e delle violazioni dei diritti umani. Il clima politico sfavorevole in queste regioni rende la deportazione complicata, con minacce dai talebani in Afghanistan e dal regime di Assad in Siria.

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser aveva già proposto di riesaminare queste deportazioni dopo l'attacco con il coltello a Mannheim, in cui un poliziotto ha perso la vita. La revisione è ancora in corso. Un problema per il governo federale è che il dittatore siriano Bashar al-Assad si rifiuta di accettare queste persone, anche a costo del riconoscimento diplomatico e della revoca delle sanzioni. Si tratta di un prezzo alto, considerando le numerose violazioni dei diritti umani nella guerra civile siriana. A Kabul, il governo tedesco dovrebbe trattare con il ministro dell'Interno dei talebani, Siradjauddin Hakkani, responsabile di numerosi attacchi.

I politici all'interno delle file dell'SPD e dei Verdi sono sotto pressione. L'83% dei sostenitori dell'SPD e il 66% dei sostenitori dei Verdi si esprimono a favore delle deportazioni in questi due paesi di origine. Il 93% dei sostenitori del FDP e del BSW, insieme all'89% dei sostenitori della CDU/CSU e al 100% dei sostenitori dell'AfD, esprimono il loro sostegno.

Maggioranza favorevole a politiche di espulsione più severe

C'è anche un ampio sostegno alla proposta di interrompere il pagamento dei benefici sociali ai foreigners espellibili. Il 73% è d'accordo, con il 77% a favore nella Germania orientale. Tuttavia, la legalità di un rifiuto completo della sicurezza dell'esistenza è incerta, data la Legge fondamentale della Germania. L'accordo più alto è tra i sostenitori del FDP e dell'AfD, al 95% e al 97%.

L'attentatore dell'IS a Solingen avrebbe dovuto essere rimpatriato in Bulgaria. La Bulgaria sarebbe stata responsabile dell'uomo secondo le regole di Dublino, poiché aveva fatto il suo ingresso initially nell'UE in Bulgaria. Tuttavia, è riuscito a evitare il rimpatrio. Le deportazioni diventano complicate a causa dell'ostilità dei paesi stranieri o delle origini poco chiare, rendendo difficile per le autorità e la polizia federale farle rispettare efficacemente.

Il 71% dei partecipanti è d'accordo con l'idea di non informare coloro che sono soggetti a espulsione sulla loro imminente rimozione. Il problema si verifica quando perdono l'opportunità di contestare la loro espulsione in tribunale. I tribunali hanno spesso annullato le espulsioni pianificate a causa di lacune legali. Una proposta controversa è quella di trattenere coloro che sono espellibili fino alla loro partenza. Nonostante i problemi legali, il 69% ritiene che sia appropriato e necessario.

Opinioni divise sul divieto di coltelli e sull'interruzione dell'accoglienza

Dopo l'attacco di Solingen, il governo federale ha respinto la pretesa di essere stato inerte a Mannheim. Faeser intende espandere le aree in cui è vietato portare coltelli. I partiti di opposizione hanno criticato questo come mera cosmesi. Tuttavia, rimane incerto se l'attentatore di Solingen sarebbe stato fermato dal divieto di coltelli, i sostenitori argomentano che fornisce alle forze dell'ordine l'autorità legale per condurre controlli casuali. Il 68% ritiene che debbano essere adottate misure più severe per il controllo dei coltelli, come un virtuale divieto di coltelli.

Tuttavia, le opinioni differiscono per due altre misure in discussione. Una maggioranza del 53% sostiene il ripristino dei controlli alle frontiere esterne della Germania, secondo il sondaggio. Al contrario, solo il 45% sostiene l'idea di non accogliere più persone dalla Siria e dall'Afghanistan. Nonostante le opinioni divise, i controlli alle frontiere permanenti godono di forte sostegno nella Germania orientale, con il 59% a favore, e un generale divieto di accoglienza per siriani e afghani vede il 56% di sostegno nella regione.

L'interruzione dell'accoglienza è molto divisiva, con il 99% dei sostenitori dell'AfD, il 60% dei sostenitori della CDU/CSU e il 67% dei sostenitori del BSW a favore. Il partito dei Verdi vede solo il 9% di sostegno, mentre i sostenitori dell'SPD sono divisi sulla questione. In generale, il sostegno per tutte le misure rimane alto tra gli elettori dell'Unione, con Friedrich Merz che riceve il sostegno all'interno del suo campo.

Il sondaggio RTL/ntv ha rivelato che una netta maggioranza di individui in Germania si esprime a favore di politiche di espulsione più severe nei confronti dei siriani e degli afghani criminali. Ciò include il 93% dei sostenitori della CDU/CSU e il 100% dei sostenitori dell'AfD, indicando un ampio sostegno trasversale alle linee politiche per questa particolare misura.

