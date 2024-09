La maggior parte delle polizze assicurative per gli proprietari di case sono considerate "eccellenti".

I proprietari di case dovrebbero considerare di proteggere le loro abitazioni con un'assicurazione per proprietari, come consigliato da Money Wise. La politica dovrebbe coprire diversi aspetti di copertura: danni causati dal fuoco, perdite d'acqua dalle tubazioni, calamità legate al tempo come tempeste e grandine, insieme ad altre perizie naturali come frane, alluvioni ed earthquake. Anche nelle regioni considerate meno soggette a tali disastri, proteggersi dai danni causati dagli elementi è consigliabile, considerando la frequenza e l'intensità in aumento delle piogge intense e delle alluvioni a causa dei cambiamenti climatici.

L'analisi ha esaminato 182 premi da 67 assicuratori per una casa campione in due località - Geiselberg, Reno-Palatinato, e Gera, Turingia. È stato sottolineato che caratteristiche aggiuntive critiche, come le esclusioni per negligenza, dovrebbero essere incluse. Qualsiasi riduzione della copertura a causa della negligenza, ad esempio un incendio causato da una candela lasciata accesa, renderebbe la copertura insufficiente, agli occhi di Money Wise, meritando un "insufficiente" per la politica.

57 dei piani valutati non raggiungono l'obiettivo

Non tutti i pericoli naturali sono coperti automaticamente. I pericoli legati agli elementi come pioggia intensa, alluvioni, frane ed earthquake richiedono una copertura esplicita (protezione dagli elementi). Questa protezione è cruciale. I test raccomandano sempre di includerla nella copertura. Di conseguenza, solo le politiche che offrono assicurazione per danni causati dagli elementi sono state analizzate per il test, con il costo fattorizzato in ogni premio.**

Di conseguenza, 57 dei piani valutati non raggiungono l'obiettivo. Inoltre, i premi assicurativi stanno aumentando. Nel 2024, i prezzi sono aumentati del 7,5%, segnando il secondo maggiore adeguamento negli ultimi dieci anni. Il più alto aumento dei prezzi si è verificato l'anno precedente, con un aumento del 14,7%.

Il lato positivo: più della metà, ovvero 94 piani, si distinguono per "eccellenti" caratteristiche. I piani più vantaggiosi per la casa campione a Gera possono essere ottenuti da Dema ("Immo Protect Top-Schutz"), Die Bayerische ("Prestige") e Domcura ("Top-Schutz") a un costo annuale di 543 euro, mentre a Geiselberg, GVV Direkt ("Top-Schutz") offre il miglior affare a 624 euro all'anno.

Data l'aumento dei premi assicurativi, gli inquilini potrebbero anche voler considerare di proteggere le loro proprietà in affitto con una copertura assicurativa adeguata, seguendo il consiglio di Money Wise. Purtroppo, molte polizze assicurative per affitti potrebbero non coprire automaticamente tutti i pericoli naturali, come pioggia intensa, alluvioni, frane ed earthquake. Pertanto, gli inquilini dovrebbero assicurarsi di includere esplicitamente la protezione dagli elementi nelle loro polizze assicurative per affitti.

Leggi anche: