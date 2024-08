- La maggior parte delle famiglie vive dentro le proprie mura.

La maggioranza delle famiglie in Germania vive in case proprie. Secondo il censimento effettuato il 15 maggio 2022, circa 12,4 milioni di famiglie (57 percento) vivevano in case di proprietà. In confronto, la percentuale era del 65 percento nel 2011. "Le famiglie del censimento del 2022 includono coppie senza e con figli, nonché genitori single con figli", hanno spiegato gli statistici. Tra le coppie con figli, il 62 percento viveva in proprietà.

C'erano differenze significative tra gli stati federali: le coppie con figli erano particolarmente probabili vivere in case proprie nella Saarland (74 percento), ma meno probabili a Berlino (25 percento).

Il sei percento delle famiglie vive su almeno 200 metri quadrati di spazio abitativo.

Il censimento fornisce anche informazioni sullo spazio abitativo utilizzato - indipendentemente dal fatto che sia di proprietà o in affitto. Il sette percento delle famiglie viveva su 40-59 metri quadrati. Il diciannove percento aveva a disposizione 60-79 metri quadrati o 80-99 metri quadrati. Il quindici percento delle famiglie viveva su 100-119 metri quadrati o 120-139 metri quadrati. Il dieci percento viveva su 140-159 metri quadrati, mentre il cinque percento delle famiglie viveva su 160-179 metri quadrati. Il tre percento viveva su 180-199 metri quadrati. Il sei percento delle famiglie viveva su 200 metri quadrati o più.

Più anziani vivono da soli nell'est.

Quasi uno su sette nuclei familiari (15,1 percento) in Germania era abitato da anziani che vivevano da soli alla data di riferimento. Nel 2011, questa era del 12,5 percento dei nuclei familiari (4,7 milioni). Le persone che avevano raggiunto l'età di 65 anni alla data di riferimento erano considerate anziane.

La percentuale era particolarmente alta negli stati federali orientali della Sassonia-Anhalt, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia e Turingia, ciascuno con il 17 percento. Era più bassa in Baviera, Baden-Württemberg e Assia, con circa il 14 percento di tutti i nuclei familiari. E com'era nelle città indipendenti? A Suhl, quasi uno su cinque nuclei familiari (21 percento) era abitato da anziani che vivevano da soli. A Magonza e Heidelberg, la percentuale era solo del 12 percento.

