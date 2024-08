- La maggior parte delle donne autrici premiate al German Book Award

Quest'anno, le donne dominano la lista lunga del Premio del Libro Tedesco. Tredici donne e sette uomini sono stati selezionati per il prestigioso premio. La lista contiene opere che sono "rilevanti" e "mostrano il mondo così com'è e come potrebbe essere", come ha dichiarato la portavoce della giuria Natascha Freundel a Francoforte sul Meno.

Shock, Debate, Risate

Il Premio del Libro Tedesco viene assegnato per la ventesima volta quest'anno. La giuria ha esaminato 197 romanzi dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera che sono stati o saranno pubblicati dal mese di ottobre.

Dopo il loro "viaggio di scavo attraverso la letteratura in lingua tedesca del 2024", la giuria ha scelto libri che "ancora emanano il fascino della narrazione", come ha descritto Freundel. "Siamo rimasti scioccati, abbiamo dibattuto e riso".

Momentis di Liberazione Surreale

Un numero significativo di opere candidate sono testi autofiction che "colpiscono con momenti di liberazione surreale", come ha dichiarato Freundel. Esempi sono "Iowa" di Stefanie Sargnagel, "Nostalgia" di André Kubiczek e "Seinetwegen" di Zora del Buono. Questi lavori raccontano viaggi negli Stati Uniti, la morte della madre nella tarda DDR o un incidente d'auto in Svizzera, ma mostrano anche "che la letteratura può fare di più del realismo autobiografico", ha detto la portavoce della giuria.

Molti autori affrontano temi come la solitudine, la violenza e la perdita. Tuttavia, nonostante le loro "descrizioni senza fronzoli", queste opere sono anche "atti poetici di autodeterminazione", ha detto Freundel.

Ruth-Maria Thomas affronta la violenza sessuale in "La Versione più Bella". "La Mia Terza Vita" di Daniela Krien racconta di una madre che perde un figlio in un incidente. "Ricominciamo" di Dana von Suffrin racconta la storia della perdita del padre. "Radure" di Iris Wolff descrive la dissoluzione di un'amicizia infantile. "Guariamo" di Timon Karl Kaleyta si svolge in una clinica.

Avvertimenti dalle Profondità Oscure della Dittatura

Un numero considerevole di opere candidate tratta di temi storici-politici che, secondo la giuria, "gettano luce sulle ombre che si avvicinano della dittatura per il presente o ci trasportano in angoli dimenticati della storia del mondo come in un labirinto di specchi".

"Reichskanzlerplatz" di Nora Bossong ruota intorno a Magda Goebbels. "Benessere" di Ulla Lenze esplora l'occultismo degli anni '20. "Settantaquattro" di Ronya Othmann esplora il genocidio dei Yazidi. "La Nave dei Filosofi" di Michael Köhlmeier è ambientato durante l'era di Stalin. "Tuoni Rotolano dal Nord" di Markus Thielemann affronta un quasi dimenticato campo di concentramento, tra gli altri argomenti.

Interrogativi sulla Narrativa Stessa

La giuria è stata "intrigata" da opere che "indagano l'atto stesso della narrazione". Lo fanno, ad esempio, indagando "i limiti di un linguaggio digitale unico tra blocchi di testo", come ha riferito Freundel. Un esempio notevole è "Prosa del Coniglio" di Maren Kames, che inizia in modo goffo ma costruisce la sua own momentum. "Ciao, Buongiorno, Come Stai?" di Martina Hefter, che contiene parti di messaggi di testo offensivi da uomini, viene anche menzionata.

In modo sorprendente, molti incidenti d'auto si verificano in questi 20 romanzi e, in più di un libro, gli esseri umani viaggiano nel tempo. In "Anticristo" di Mithu Sanyal, la storia torna al movimento per l'indipendenza indiana. In "Il Passeggero" di Franz Friedrich, le persone del passato vengono trasferite in una clinica futura. Queste sono "riflessioni filosofiche sulla possibilità di cambiare il corso della storia", ha detto Freundel.

Tre Trionfi nel Tentativo di Aprire

Tre autori hanno fatto parte della lista lunga con le loro opere di debutto: Doris Wirth con "Trovami", pubblicato dalla piccola Geparden-Verlag, che non è mai stata nominata prima, Max Oravin con "Toni & Toni", una storia d'amore ambientata nel mondo turbolento degli artisti a Vienna, e la già menzionata Ruth-Maria Thomas.

Utopie sociali contro lo sfondo del fallimento della DDR svolgono anche un ruolo significativo. Tra le voci più importanti della Germania orientale c'è Clemens Meyer, che è stato nominato con "I Proiettori" - lontano da un nuovo arrivato.

Attesa fino alla Fine

Il premio ha un valore totale di 37.500 euro: il vincitore riceve 25.000 euro e gli altri autori della shortlist ricevono ciascuno 2.500 euro. Il 17 settembre, la lista lunga verrà ridotta a una shortlist di sei titoli.

Il vincitore verrà determinato il 14 ottobre. Il Premio del Libro Tedesco verrà assegnato alla vigilia della Fiera del Libro di Francoforte. Gli autori non scopriranno chi ha vinto fino alla sera della cerimonia di premiazione.

