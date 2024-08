- La maggior parte della linea ferroviaria Colonia-Aiachina è stata ripristinata a seguito di una collisione di camion.

Due a un camion che ha fatto un tuffo sfortunato da un ponte e sulle rotaie, la linea ferroviaria significativa tra Colonia e Aquisgrana sul luogo dell'incidente ha ripreso quasi completamente le operazioni. Secondo le Ferrovie tedesche, sia le linee della S-Bahn che quelle regionali sono funzionanti, insieme a una linea lunga a doppio senso. Anche se i lavori di riparazione sono in corso sulla linea lunga restante, si possono prevedere lievi disagi nel traffico a lunga distanza, ha confermato un rappresentante delle ferrovie.

L'incidente è avvenuto un venerdì pomeriggio quando un camion ha sbandato da un ponte e si è schiantato sulle rotaie in una stazione a Kerpen, situata a ovest di Colonia. Incredibilmente, non sono stati danneggiati treni a causa dell'improvviso incidente del camion. Questa linea ferroviaria cruciale serve anche come percorso più trafficato per i treni ICE e Eurostar.

In precedenza, i resoconti della società ferroviaria hanno menzionato che il camion gravemente danneggiato è stato rimosso con successo dalle rotaie durante le prime ore di sabato notte. Il divieto di utilizzo delle linee della S-Bahn è stato sollevato nel tardo pomeriggio di sabato, consentendo a treni regionali e a lunga distanza di utilizzarle.

L'incidente del camion è avvenuto vicino a Colonia, specificamente in una stazione a Kerpen. Nonostante il pericolo, non sono stati danneggiati treni su questa importante linea ferroviaria che collega Colonia e Aquisgrana.

Leggi anche: