- La maggior parte del lago e' in vendita.

Una consistente porzione del lago di Wandlitz, situato nel distretto di Barnim, è in vendita. Il portavoce del comune di Wandlitz ha riferito che il proprietario attuale ha presentato una proposta di acquisto al municipio. Attualmente, il lago è di proprietà privata. initially, this information was reported by "Märkische Oderzeitung". Secondo il quotidiano, la proposta comprende circa 180 ettari della superficie del lago.

Il metodo di gestione di questa proposta sarà discusso dai comitati municipali nel settembre e nell'ottobre, secondo il portavoce. Il sindaco di Wandlitz, Oliver Borchert della Comunità dei Cittadini Liberi di Wandlitz, ha espresso il suo sostegno per il lago che torna in possesso comunale dopo oltre vent'anni. "Una simile opportunità per il comune capita di rado", ha notato Borchert.

**Tuttavia, Borchert ha evidenziato i limiti finanziari del comune prima dei incontri dei comitati municipali. "Le nostre risorse sono limitate e abbiamo consistenti spese previste nei prossimi anni, in particolare nel settore della costruzione di strutture educative", ha detto. L'acquisto del lago di Wandlitz non è un obbligo legale per il comune. Tuttavia, i residenti e gli ospiti del comune hanno continuato a godere dell'accesso al lago durante i

