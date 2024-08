- La maggior parte dei beneficiari di borse di studio Bafög ottiene il massimo aiuto finanziario.

Nel 2021, oltre la metà dei beneficiari del BAföG a Berlino e nel Brandeburgo ha ricevuto l'importo massimo di sovvenzione. A Berlino, circa il 64% delle persone ha ottenuto il finanziamento completo, mentre circa il 60% nel Brandeburgo ha fatto lo stesso, secondo l'Ufficio di Statistica di Berlino-Brandeburgo.

L'importo concesso dipende dall'istituzione educativa e dal fatto che il beneficiario viva con i propri genitori. La massima aliquota BAföG a livello nazionale è di €992.

In totale, 45.201 studenti e apprendisti a Berlino hanno ricevuto finanziamenti BAföG nell'anno precedente, con un aumento del 1% rispetto all'anno precedente. Nel Brandeburgo, 14.830 persone hanno ricevuto aiuti finanziari dallo stato, con un miglioramento del 0,4% rispetto all'anno precedente.

A Berlino, circa 32.250 persone hanno ricevuto finanziamenti mensilmente.

Non tutti i beneficiari hanno ricevuto il finanziamento per l'intero anno, ad esempio coloro che hanno completato gli studi. In media, circa 32.250 persone sono state finanziate mensilmente a Berlino. Gli studenti hanno ricevuto in media €490 al mese, mentre gli apprendisti hanno ricevuto quasi €690.

Nel Brandeburgo, circa 10.150 persone hanno ricevuto finanziamenti BAföG mensilmente. Gli studenti hanno ricevuto in media €504 al mese, mentre gli apprendisti hanno ricevuto quasi €703.

