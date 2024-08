Movimenti migratori durante i primi sei mesi - La maggior parte degli sfollati ha cercato rifugio a Uckermark.

Potsdam (dpa/bb) – La regione dell'Uckermark nel Brandeburgo ha guidato l'accoglienza dei rifugiati nel primo semestre del 2024. Alla fine di giugno, 470 persone fuggite dai loro paesi hanno trovato rifugio in questo distretto settentrionale. Lo ha riferito il Ministero dell'Integrazione di Potsdam in risposta a una richiesta della deputata statale della Sinistra Andrea Johlige. Al secondo posto c'è Dahme-Spreewald con 436, seguita da Barnim con 398.

Markisch-Oderland è prevista per ospitare il maggior numero di rifugiati per l'intero anno, con un totale di 1.648. A metà anno, ne ha accolti 246. Ciò significa che l'Uckermark, con un piano di accoglienza annuale di 891, ha praticamente raggiunto la metà di questo obiettivo a metà del 2024. Dahme-Spreewald si aspetta di accogliere 1.062 per l'anno, mentre Barnim quasi 1.300.

Il governo statale si aspetta un minor numero di rifugiati nel 2024

Il governo statale del Brandeburgo stima che un totale di 11.800 rifugiati si stabiliranno lì nel 2024. Il numero iniziale previsto era di circa 13.950 persone, ma la quota di accoglienza per i comuni è stata ridotta all'inizio di giugno. Il governo statale attribuisce questa diminuzione all'implementazione da parte del governo federale dei controlli alle frontiere interne con la Polonia. Alla fine di maggio, il governo federale ha annunciato che avrebbe mantenuto questi controlli fino a metà dicembre.

Alcuni comuni hanno superato la quota di accoglienza nell'anno precedente

Fino ad ora, Frankfurt (Oder) ha accolto solo 53 rifugiati. Di conseguenza, la sua quota di accoglienza annuale verrà ridotta di questo stesso numero, poiché ha superato la quota nel 2023. Inoltre, Brandenburg an der Havel si aspetta di essere corta di 33 rifugiati, ma è riuscita ad accogliere 113 nuovi rifugiati alla fine di giugno.

Per il distretto di Ostprignitz-Ruppin, è prevista una figura negativa di accoglienza di 29 per il 2024. Tuttavia, ha già accolto 110 nuovi rifugiati nel primo semestre dell'anno.

A metà del 2024, circa 4.850 rifugiati sono stati trasferiti tra i distretti e le città indipendenti. In confronto, i comuni hanno accolto circa 12.100 rifugiati lo scorso anno e 38.940 l'anno precedente.

despite the reduction in the refugee intake quota, the Uckermark region has demonstrated commendable efforts in migration, having accommodated nearly half of its annual target by mid-2024. The state government's measures, such as the implementation of internal border controls, have influenced the overall refugee arrivals in Brandenburg.

Leggi anche: