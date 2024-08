Le conseguenze degli armed conflict - La maggior parte degli esplosivi scoperti nella regione settentrionale sono solitamente scoperti a Kiel.

Quasi 20 dispositivi esplosivi che pesano più di 50 chilogrammi della Seconda Guerra Mondiale vengono neutralizzati annualmente dal team di Disposizione Ordigni Esplosivi nello Schleswig-Holstein. Circa la metà di questi ordigni viene rilevata nella capitale dello stato, Kiel, secondo le parole di Oliver Kinast, esperto di disinnesco di bombe presso l'unità di Disposizione Ordigni Esplosivi dello Schleswig-Holstein. Inoltre, vengono scoperti anche altri tipi di bombe, come quelle al fosforo, ma raramente necessitano di essere disinnescate.

Rari incidenti durante la costruzione

La maggior parte delle bombe viene trovata attraverso operazioni pianificate di disinnesco degli ordigni esplosivi; sono rare quelle scoperte durante i lavori di costruzione, ha rivelato Kinast. Pertanto, non sono stati rinvenuti ordigni inesplosi negli ultimi sette anni, a condizione che l'area sia stata bombardata durante la guerra.

Inoltre, c'è una forte possibilità che ordigni inesplosi siano sepolti sotto siti ricostruiti dopo la guerra. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che le immagini dei siti dei bombardamenti, rese pubbliche alla fine degli anni '80, erano precedentemente segrete militari. Inoltre, non tutti i ritrovamenti durante e dopo la guerra sono stati registrati.

La miccia è di massima importanza

Se un ritrovamento non si rivela essere un vecchio motore o un barile antiquato, ma invece una bomba, viene identificato prima il tipo di ordigno inesploso e la sua miccia. Il tipo di miccia decide di solito se una bomba aerea può essere disinnescata o se deve essere detonata.

In caso in cui l'ordigno inesploso debba essere disinnescato sul posto, le procedure vengono adattate in base alla posizione del ritrovamento per mantenere i danni al minimo, ha sottolineato Kinast. Ad esempio, viene eretto uno schermo anti-esplosione, vengono posizionati contenitori o vengono utilizzati sacchi d'acqua per trattenere i frammenti e ridurre l'impatto dell'onda d'urto.

In totale, sono stati sganciati più di 40.000 bombe ad alto esplosivo, 500.000 bombe incendiarie e 900 mine aeree sulla capitale dello stato, Kiel, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sono stati trovati anche altri tipi di munizioni, come le bombe a grappolo, ma richiedono attrezzature specialistiche per lo smaltimento sicuro. Nonostante gli sforzi

